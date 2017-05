La oss heller ha en saklig debatt, Jensen

LESERINNLEGG:

I et innlegg i HT 05.05 skrev jeg om arbeidslivspolitikk og 1.mai-markeringa, blant annet om Aps forslag for trygge jobber.

Tor Jensen svarer på dette i et innlegg (HT på nett 09.05), og kommer med det HTs redaksjon omtaler som «saftig kritikk». Dessverre er det ikke kritikk, men uriktige påstander og usaklige personkarakteristikker som dominerer Jensens innlegg. Det krever et svar.

Jeg skrev om 1.mai og arbeidslivspolitikk, samt forskjellen på Ap og Høyre. Hovedbudskapet mitt var at Ap ser med bekymring på en negativ utvikling i mange bransjer, der folk blant annet går uten lønn mellom oppdrag og tilbys tilnærma løsarbeiderkontrakter. Sosial dumping er dessverre noe mange arbeidstakere må leve med hver dag. Dette fortjener oppmerksomhet i den politiske debatten.

Tor Jensen forholder seg ikke til det jeg skriver. I stedet finner han opp ting jeg skal ha sagt eller ment.

For eksempel skriver Jensen at «grundere synes ifølge Henriksen å være ok bare de er sosialister og opptrer på det offentliges premisser». Jeg vet ikke hvor Jensen har dette fra. Det er langt unna noe jeg eller mitt parti har sagt. Ap vil ha flere gründere, og vi vil at flere lykkes med å skape varige verdier. Derfor vil vil blant annet ha bedre finansieringsordninger for gründere.

Et annet av Jensens utsagn er dette: «Man kan også undre seg over hvordan Henriksen så tydelig kan se at hans politiske motstandere skapte den nåværende globale «oljekrisen» (...)». Igjen en påstand som ikke stemmer. Jeg og Ap har vært tydelig på at regjeringa ikke kan få skylda for fallet i oljeprisen. De burde imidlertid gjort mye mer for å motvirke konsekvensene, som blant annet er at vi har det høyeste antallet arbeidsledige på 20 år. Dette er noe vi vil gjøre noe med, gjennom politiske tiltak for å skape flere jobber i Norge.

Jensen kommer i tillegg med flere personkarakteristikker og merkelapper. De lar jeg være å kommentere. Jeg har aldri skjønt behovet for å stemple andre på den måten. Det gjør ikke diskusjonen bedre, og ærlig talt; det er fullt mulig å ha sterke meninger og være uenig om politikk uten å stemple andre.

Jeg kommer til å fortsette å skrive om hvilken politikk Ap ønsker, og diskuterer gjerne med de som mener noe annet. Det blir imidlertid mer opplysende for alle andre om det skjer i en saklig tone, der vi tar utgangspunktet i det den andre faktisk har sagt og skrevet. Ingen tjener på at vi springer rundt for å ta mannen uten å være i nærheten av ballen.