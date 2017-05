Om lakseoppdrett og stagnasjon

To lederartikler fanget min oppmerksomhet sist helg, begge med oppdrettsnæringa som tema. Aftenposten (AP) søndag 7. mai tar et kraftig oppgjør med det lederen kaller en ukultur av fornektelser og bortforklaringer, og støtter seg i denne sammenheng på uttalelser fra direktøren i Norsk Industri, Stein Lier-Madsen. Han etterlyser en proaktiv holdning for å løse problemene og forbedre næringas omdømme. I AP 8. mai påpeker Lier-Hansen at oppdrettsnæringa ikke er i nærheten av å være miljøvennlig. Han har verdens største oppdrettsselskap, Marine Harvest, med seg i sin organisasjon.

Oppdrettsnæringas største problem (blant mange andre) er lusa. Den er viktigste årsak til at hver femte laks dør i merdene før slaktevekta er oppnådd. Dette kan ikke kalles dyrevelferd, det er snarere et resultat av dyremishandling. Før dette problemet er løst, kan næringa se langt etter en femdobling av produksjonen. Slik konkluderes det i lederartikkelen.

Harstad Tidende mener. Denne setninga innleder alle lederartikler i HT, også lørdag 6. mai. Her presenteres en liten nedgang i rømt oppdrettslaks (5 % på 10 år) i som en gladnyhet, og det er jo vel og bra. Selv om antallet elver med høyt innlag, som er mer enn 12 % oppdrettslaks, har gått noe opp. Tre linjer i HTs leder nevner noen av de store problemene oppdrettsnæringa sliter med.

Det som tar kaka i lederartikkelen er et forsøk på å forklare hvorfor produksjonen i oppdrettsnæringa har stagnert. Her serveres følgende påstand: «En av grunnene til dette, er at en liten, men høylytt forsamling oppdrettsmotstandere bruker enhver anledning til å kritisere og krisemaksimere».

I ei tid der pressen - spesielt - er opptatt av å avsløre falske nyheter og alternative fakta, er det utrolig at en slik påstand kan flyte fra redaktørens PC. Påstanden er for det første udokumentert. Mer alvorlig er det at den er et forsøk på å tåkelegge de virkelige årsakene til oppdrettsnæringas utfordringer ved å mistenkeliggjøre varslere. Lier-Madsen og Marine Harvest kan vel ikke sies å være oppdrettsmotstandere eller representere en liten forsamling? I tillegg kommer et stort og solid forskningsmiljø som bidrar med kunnskap om tingenes tilstand. Og den er ikke god.