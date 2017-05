LESERINNLEGG: Det stunder mot valg.

Klokskap er en grei egenskap – hvis man har den. Sist fredag kunne vi lese i HT en politisk «oppsummering» fra Martin Henriksen (Ap) – angivelig egnet til å gi oss velgere denne sårt tiltrengte egenskapen.

Det som imidlertid kom tydeligst til syne, er en fremadstormende politisk broiler som i beste fall er overdrevent lojal mot sine ledere og partibok. Hans logring for Helga Pedersen er særdeles tydelig da hennes største budskap jo er en appell om å sverte annerledes tenkende.

Man kan undres over hvordan vår verden ville sett ut uten privat næringsliv – uten denne styggedommen som gir brød og arbeide til de mange samt seg selv. Denne styggedommen som risikerer egne midler og er eneste taper om det går galt. Grundere synes ifølge Henriksen å være ok bare de er sosialister og opptrer på det offentliges premisser. Da blir det sikkert arbeid for alle - som jo er jobb nr. 1 i hans partiprogram (?) Undres hvilket land som kan være eksempel?

Man kan også undre seg over hvordan Henriksen så tydelig kan se at hans politiske motstandere skapte den nåværende globale «oljekrisen» med påfølgende tap av de mange relaterte arbeidsplassene.

Det er fristende å invitere Henriksen til edruelig adferd hva angår politisk fortreffelighet. Etterkrigstiden da alt bare kunne gå en veg er for lengst avviklet. Hvorfor han ikke nevner det norske vegnettets «utvikling» i de 8 årene hans parti drev en flertallsregjering, er lett å forstå. Likeså at han ikke nevner økning i helsekøene i samme periode? Kanskje burde egen fortreffelighet vært iblandet litt klokskap – spesielt når man er ny i bransjen.

Henriksens patetiske utspill er definitivt ikke forenlig med den respekt man som politiker bør strebe etter.