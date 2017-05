Overdreven grusing og plog på bar asfalt

LESERINNLEGG: Veistikker, grusing og brøyting – om farer, miljøforurensing og kostnadsdrivende løsninger.

Observasjoner og erfaringer gjort av en beboer langs hovedveien (fylkesvei) Gårakrysset-Borkenes og tilhørende gang- og sykkelvei.

1. Veistikker.

Langs den benevnte veien går en gang- og sykkelsti. Veistikkene er satt mellom gang/sykkelstien og grøft, - ikke mellom bilveien og gang/sykkelstien, - se bilde. Dette er første vinter med ei slik løsning. Løsningen kan imidlertid ut fra et sikkerhetsperspektiv være farlig (og sannsynligvis ikke ihht regelverket). Dette fordi veistikker skal avgrense veibanen for kjøretøyene og være til hjelp for sjåførene når sikten er veldig dårlig grunnet mørke/regn eller sne/snefokk. Med plasseringa som er valgt denne vinteren kan en ukjent sjåfør i verste tilfelle tro kjørebanen går to meter lengre til høyre med de katastrofale resultater som en slik feilnavigering kan avstedkomme.

2. Grusing av gang- og sykkelveien.

Hver vinter foregår en overdreven grusing av gang- og sykkelveien. Den tilnærmet kontinuerlige grusingen gjør at bruk av spark ikke er mulig. Spark er et utmerket hjelpemiddel for eldre og andre med redusert balanse eller gangførhet. Grusinga av gang- og sykkelveien tvinger sparkende ut i veibanen, eller de selger sparken og prøver seg på sykkel, - noe som sannsynligvis er en utfordrende sport for de fleste vinterstid. Ved hver brøyting skyfles eller freses mesteparten av grusen ned i grøfta eller innover plenene til beboerne, - med påfølgende behov for enda mer grusing! På vårparten utsettes beboere og miljø for sterk forurensing i form av grus og støv. Grøfta langs gang/sykkelveien er på nytt snart fulle av grus med påfølgende tetting av drensrørene under hver eneste oppkjørsel, - se bilde. For 3-4 år siden ble grøfta rensket opp maskinelt. Nå er det snart behov for å gjenta samme operasjon. Totalt sett er dagens opplegg kostnadsdrivende for samfunnet. Ei mye bedre løsning vil være et restriktivt grusingsregime, - gjerne kombinert med gratis utdeling av isbrodder til alle husstander og oppfordring til å ta frem sparkene. Man må virkelig håpe at vegvesenet har ei pragmatisk holdning til hvordan vinterlige forhold bør handteres i nord, og at ikke EU-direktiver beregnet på sør-Norge eller syden styrer hvilke kriterier som brukes ved anbudene her i nord.

3. Brøyting av hovedveien.

Aldri har vel fylkesveien blitt brøytet som denne siste vinteren! Brøytebiler kjører særlig når det ikke sner, - ja faktisk, - det kjøres mye med brøyteplog på bar asfalt. Til tider kjører to ploger tett etter hverandre (samtidig - det blir ikke mindre bråk av det...) Lyden av brøyteplogen på bar asfalt er veldig høy og ubehagelig, - til de grader at nattesøvnen forstyrres titt og ofte. Derimot er det flere ganger erfart at snedybden blir både 10 og 15 cm før plogen viser seg, - noe synes virkelig galt! Det virker som et brøyteregime ut av kontroll. Og som antakelig er svært kostnadskrevende. Noen bør se nærmere på kriteriene som benyttes ifm brøyteanbudene.

Lykke til, - det blir spennende å se om endringer skjer...