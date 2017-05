LESERINNLEGG:

Vi leste i Harstad Tidende 04/05/17 at en arbeidsgruppe vil utarbeide en plan for hvordan man vil ha det i Skånland. Eller slik vi leste det: Hvordan vil man ha det på Evenskjer. Det er ingenting galt i en slik ide, men vi kan allikevel ikke unngå å la oss provosere av en slik uttalelse. Vi har registrert at noen ønsker å kalle Skånland for frivillighetskommunen/dugnadskommunen, og det er sikkert rett, for mange jobber sikkert mye frivillig og gratis. Vi gjorde det vi og…, før. Flere ordførere har spesielt i festtaler likt å skryte av denne frivilligheta som rår i Skånland, og vi var ikke så reint lite stolte da vi hørte selveste kongen si i sin tale på Evenskjer for noen år sia si at han var imponert av den store dugnadsviljen som eksisterte i Skånland. Skal man få til trivsel og samhold i ei lita bygd så er man ofte nødt til å trø til med dugnad.

Hvordan vil vi ha det i Skånland? Skal stake ut kursen Hva skal til for at Skånland skal bli en enda bedre kommune å bo og leve i? Dette spørsmålet er sentralt i arbeidet med den overordna planen for samfunnsutvikling som politikerne skal styre etter fram mot 2030.

Vi tenker tilbake på ei tid da vi bygde lysløyper, grendehus og ikke minst veglysene. Vi skulle skape trivsel i bygda vår. Trafikksikkerhet var den viktigste motivasjon for å få oss ut hver dag etter jobben for å bygge veilys. Et par år tok dette, men ønske om at vi skulle føle oss tryggere når vi skulle gå etter, de fra før dårlige vedlikeholdte veiene, var drivkraft nok for å få oss ut. «Vi har ingen liv å miste» var mottoet. Når vi ikke arbeidet på veiene så var det forskjellige arrangement som bingo etc. som sto på programmet for å klare å finansiere dette. Ei slitsom tid, men allikevel et arbeide, vi alle som var med, kan være stolte av. Det var et utrolig godt samhold i ei bygd hvor avstanden mellom naboer var og er stor. Et samhold som mange bygder kan misunne oss

I dag må vi dessverre erkjenne at det føles mer som et hån mot oss som var med i denne perioden når ordfører, eller andre kommunepolitikere, skryter av dugnadsånden i kommunen. Når man i tillegg presenterer i media en gruppe mennesker som skal stake ut en kurs for hvordan man skal ha det i Skånland, blir vi provosert. I dag ser vi hvor stor pris politikerne setter på alt arbeidet vårt når veglysene blir plukket ned og bygdene igjen ligger i stummende mørke. Trafikktettheten øker, mens sikkerheten fjernes. I ei bygd med lange avstander mellom naboer er det ikke lengre aktuelt å ta seg en spasertur til «naboen» etter mørkets frembrudd. I tillegg til at trafikken øker så øker det også med elg langs veiene og flere er redd disse dyrene, og når det i tillegg er bek mørkt ute, er det mange som ikke kommer seg noen vei etter mørkets frembrudd. Er dette et slags moderne portforbud i verdens lykkeligste land?

Skånland kommune har utarbeidet RETNINGSLINJER FOR KOMMUNALE VEG- OG GATELYS disse rettningslinjer gjør at det er markebydene i Skånland som blir hardest rammet. Bygdene er satt flere tiår tilbake.

Kjære ordfører, et kommunestyrevedtak gjelder bare til et nytt blir vedtatt. Vi håper du tar initiativ til et nytt vedtak, og at vi ser lysene blir satt opp igjen før høsten slik at vi tør ta mørketida imot. Til arbeidsgruppa vil vi si lykke til, men vi håper dere kommer opp med noe bedre en et Skånland i stummende mørke.