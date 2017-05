Gammelbrygga, Harstad Tidende og underskriftslistene

LESERINNLEGG:

Harstad Tidende skrev 4. mars i forbindelse med «Gammelbrygga-saken» at underskriftene som støttet bevaringstanken, også inneholdt ikke-autentiske signaturer. Sitat: «- - - en gjennomgang av disse (listene) viser at flere navn er skrevet med samme håndskrift ogt penn.»

Det fremgikk ikke hvor mange dette skulle gjelde.

Observasjoner

Utsagnet må initiativtaker til listene oppleve som en kraftig insinuasjon om at de ikke er pålitelige.

Jeg har sett på dem og observerer følgende: Av 3021 underskrifter er 28 skrevet av andre enn navnets eier. Disse inngår i totalt 14 grupper. – Grupper hvor det er nærliggende å tro at familie / venner var sammen og èn skrev navnene. Uansett alternative, konspiratoriske tolkinger har dette minimal betydning for tyngden av 3000 underskrifter.

Fotfulgte prosessen

På listene skrev over 3000 fra lokalsamfunnet under på at man ønsker bevaring av Gammelbrygga og utearealet «Ottar Håløygs plass» for fellesskapet. Jeg vet at initiativtakeren personlig fotfulgte hele prosessen. Man må ta til underretning HTs oppfatning av hva som er relevant å ta med i vurderingen av underskriftslistene. At iallfall noen lesere føler tvil mht avisas motiver i denne sammenheng, kan nok redaktøren leve med. Men verre tør være de signaler som 4. mars formuleringen åpner for hva gjelder en enkelt persons integritet - uansett formulering.

Skjør sak

En unnskyldning vil være på sin plass overfor vedkommende, enten den skje offentlig eller ei. Omdømme og respekt er faktisk en skjør sak.