LESERINNLEGG: Splittende ordbruk – og Ofot-kommunen

Det heter seg at hvis feilaktigheter gjentas ofte nok, så blir de til sannheter. Derfor spiller leder av ETS-folkeaksjonen Terje Bartholsen den samme gamle tonen om og om igjen. Til det kjedsommelige.

ETS-aksjonens leder forsøker desperat å overbevise alle andre om at Evenes er en del av Harstad-regionen.

Bartholsen uttrykker vrede over en avisartikkel som omhandler en utbyggers synspunkter, etter et vellykket informasjonsmøte om boligplanlegging i Evenes. Motivet til enhver som kommer fra Narvik, trekkes i tvil.

Enhver evenesværing burde heller glede seg og hilse alle utbyggere hjertelig velkommen.

Mer forsonende

Bartholsen har flere hatter, en av dem er medlem av styret i Evenes Arbeiderparti.

Når hans formuleringer også blir adoptert av leder i styret Bjørnar Olsen som anklager Narvik kommune for annektering, så kan det skade vårt gode naboforhold, og også være uheldig for kommunepartiet.

Sånt kan også skade Evenes’ omdømme, siden Evenes fremstilles som lite interessert i næringsetablering fra «feil» side.

Jeg mener derfor innstendig til mer forsonende debatt.

God politisk jobb

Jeg tror at interessen for Statistisk sentralbyrå sine ut- og innpendlere ikke har noen som helst referanser for noen andre enn ETS-folkeaksjonen.

Interessen for det som skjer på Evenes er meget stor. Det skal investeres for milliarder. Det er gjort et godt politisk håndverk over lengre tid på veien fram hit, av mange, også fra hele Ofoten og politikere i Narvik.

Vi har videre gjort et godt arbeid med å regulere boligfelt. Vi ønsker at utbyggere skal være interessert nok til å sette i gang med utbyggingen. Men mange venter på hvor den nye skolen skal bygges.

Skole-vedtaket skal vi ha klart til sommeren. Det vil uansett være attraktivt å bosette seg både i Bogen og på Liland.

I Ofoten

Det er nå Evenes skal tiltrekke seg interessepartnere uansett hvor de måtte komme fra.

Bartholsen sin lemfeldige omgang med geografi og historie faller på sin urimelighet, og bidrar i alle fall ikke til positiv oppmerksomhet fra andre.

Evenes ligger – og vil uavhengig av fremtidige kommune eller fylkessammenslåing – ligge i Ofoten.

Det er fakta man ikke kan underslå.

Vi ligger også i midtre Hålogaland, i Nordland og i Nord-Norge.

Vi skal nå løfte hele regionen vår, det gjør vi best i fellesskap. Slagordet er at alle skal med, og da mener vi både narvikinger og harstadværinger.

Det skal ikke være tvil fra oss innbyggere at alle som ønsker det, er hjertelig velkommen til Evenes!