LESERINNLEGG: Digital respektløshet

For første gang i verdens historie er det i dag de yngre som skal oppdra foreldregenerasjonen til å bli treffsikre tastetrykkere. Jeg har en fornemmelse av at utviklingen dessverre blir temmelig ekskluderende. Dessuten har vi i dag for liten oversikt over hvor sårbar den digitaliserte kontakten blir.

Det offentlige leder an i en stadig mer aggressiv form, der mulighetene for å reservere seg mot den elektroniske kontakten skrumper inn. For de som behersker teknologien til fulle er det blitt en besettelse at den må omfatte alle – i ”effektiviseringens” navn. Offentlige henvendelser på gammeldags papir er i ferd med å bannlyses fordi man kan ”spare” både minutter, penger og menneskelig nærvær.

Utviklingen grenser til det respektløse når vi vet at en fjerdepart av befolkningen fortsatt har en såkalt ”lav digital kompetanse” – og på et eller annet vis føler seg satt utenfor. Kanskje skyldes det manglende ferdigheter, at minnet ikke lenger er så ungdommelig fleksibelt. Eller kan man ha prinsipielle motforestillinger mot det man oppfatter som en avhumanisering av samfunnet ?

(Jeg leste nylig om en fyr som fikk problemer med den digitale kontakten fordi han hadde passert 100 år, og dermed falt utenfor systemet. Man eksisterer som kjent utelukkende innenfor systemet.)

Flesteparten av disse ”avvikerne” tilhører utvilsomt min egen kategori: Det store etterkrigskullet - og de ennå eldre. Vi som skrev med penn og blekk i folkeskolen og brukte trekkpapir i skjønnskriften, og senere revolusjonerte skrivningen med en skrivemaskin i ungdomsårene - der det også var mulig å skrive tre kopier ved hjelp av blåpapir.

I dag er ikke barna mange måneder gamle før de plasseres foran en skjerm – etter filosofien: Tidlig digitalisering gir god digitaliener, skjermen skal følge deg livet ut - for der er alt du trenger.

De som i dag representerer det digitale presteskap og setter premissene for den videre utvikling bør imidlertid ha i minne at de om noen år selv sitter der og må belæres av sitt eget avkom. Kan det få noen utilsiktede konsekvenser?