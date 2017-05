LESERINNLEGG: Bør vurdere 6-timersdag

Fagforbundet har tatt til ordet for å innføre 6-timers arbeidsdag, og har lagt en innstilling til LO-kongressen om innfasing av 6-timersdag fra 2021. Hvorvidt dette er veien å gå for norsk arbeidsliv er svært usikkert. En generell reduksjon av arbeidstid fra 7,5 til 6-timersdag vil uansett øke kostnadsnivået for norsk næringsliv betydelig innen en rekke sektorer, spesielt innen eksportnæringer.

Likevel vil det være svært gunstig å åpne opp for 6-timersdag innen enkelte sektorer, der man har yrker med relativt tøft arbeidsliv og forhold. Som eksempelvis innen helse og omsorg, hvor man har krevende turnus og tunge fysiske løft, kan det være et sterkt behov for kortere arbeidsdag.

Svenskene har testet ut 6- timersdag i en rekke helsebedrifter (sykehjem og omsorgsinstitusjoner), med overveldende positive erfaringer. Selv om prislappen ble "stiv" i form av at man beholdt lønnen i testperioden og flere måtte leies inn, fikk man positive effekter på en rekke områder. Økt produktivitet og kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsmiljø blant ansatte og bedre bomiljø for pasientene var noen av effeltene som ble forbedret. Det igjen reduserte sykefraværet, og på den måten kunne være med å finansiere økt bemanning.

I Harstad kommune har man lenge slitt med sykefraværinnen på mellom 10-11,5 % innen helse og omsorgssektoren. Det er relativt høyt i forhold til andre sektorer i kommunen. Likevel er det potensial for å redusere sykefraværet, spesielt korttidsfraværet, også innen helsesektoren. Utprøving av 6-timersdag, a la den modellen svenske helsebedrifter har testet ut, og innføring av langvakter i helgene er absolutt verdt å se nærmere. Når det gjelder langvakter i helgene er det allerede på gang i noen av våre kommunale institusjoner. Målene i Harstad kommune må uansett være er å heve kvaliteten i helsetjenestene ytterligere, redusere sykefraværet og belastningen for de ansatte slik at de står lengre i jobb, samtidig som man bedrer bomiljøet for de som bor på helseinstitusjonene. Da må man være villig til å snu alle steiner for å få det til.