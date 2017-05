Samarbeidet i ETS må ivaretas

Uttalelse fra felles styremøte for Tjeldsund Arbeiderparti, Evenes Arbeiderparti og Skånland Arbeiderparti.

Samarbeidet mellom kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland har over år utviklet seg til å bli svært omfattende og gir betydelige fordeler for alle.

Endring

NIVI analyse beskriver samarbeidet mellom Evenes og dagens Tjeldsund slik på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet i 2016: «Utover vanlige samarbeidsområder som revisjon og renovasjon, har kommunene utviklet helhetlige samarbeidsløsninger for så godt som samtlige administrative støttefunksjoner, hele teknisk sektor inklusiv plan, byggesak, kart og oppmåling, eiendomsforvaltning, landbruk og miljø, med tillegg av de fleste lovpålagte helse- og sosialoppgaver. Kommunene selv framhever at de gjennom forpliktende samarbeid har oppnådd betydelige gevinster.»

Når Tjeldsund og Skånland nå starter arbeidet med å slå seg sammen til «nye Tjeldsund» endres organiseringen av de fleste områdene kommunene har samarbeidet på.

Viktig

Arbeiderpartiene i ETS vil understreke viktigheten av at innholdet i etablerte samarbeid mellom våre kommuner skal videreføres mellom Evenes og «nye Tjeldsund» så langt det er mulig for å ivareta gode og nære tjenester til alle innbyggerne i vårt område.

Arbeiderpartiene i ETS vil også understreke betydningen av at prosessene i forhold til ansatte i kommunene gjennomføres på en slik måte at ingen skal oppleve usikkerhet i prosessen og at fagbevegelsen og aktuelle forbund blir involvert i denne.

Det sikres best gjennom god kontakt og informasjon om de endringene som måtte komme som følge av kommunesammenslåingen.