LESERINNLEGG: Nasjonalt ansvar for pakkene

Harstad er egentlig godt representert i det nasjonale politiske nivå med representanter både i regjering og i Storting. Likevel er Harstad-pakken avglemt i Nasjonal Transportplan 2018-2029, både pengemessig og politisk. Våre representanter har fortiden årets NTP til høring. Det høres ut som politikerne godtar premissene uten å reise problemstillingene vi sliter med.

Harstadpakken holder ikke mål. Budsjettet er overskredet og noe må gjøres. Enten må de myke trafikktiltakene tas ut, eller så må bompenger økes. Det er altså bare befolkninga som da vil få et dårligere tilbud og/eller en dyrere trafikkløsning. Statens vegvesen går fri enda det er SVV som sitter på kompetansen og har forutsetningene både for planprosessen og gjennomføringen. Men deres ansvar gjenspeiles ikke i den siste NTP-en.

Hverken kommunen eller kommunepolitikerne har forutsetning for å vurdere de planene en har gått inn i. Når det blir overskridelser, så er det ikke riktig at det er omrokeringer på kommunebudsjettet som skal løse feilvurderingene. Det er faktisk staten som burde ta konsekvensene.

Jeg fremma et forslag i fylkestinget for ei stund siden, at vi skulle stoppe tunellprosjektet til vi hadde sikra gang, sykkel og kollektivtilbudet i Harstad-pakken. Da ble jeg møtt med argumentasjonen fra samferdselsråden at tunellen ikke kunne tas ut av Harstad-pakken fordi den var vedtatt av Stortinget. Stortinget og statlige myndigheter legger føringer som binder opp lokalpolitikerne. De går fri for ansvar enda det er de som har ekspertisen.

I NTP-en er Harstad-pakken fasa ut til fordel for en ny pakke Hålogalandsvegen langs E10. Igjen kan vi risikere at budsjettene for planen settes urimelig lavt for å få dem vedtatt. Så må vår region gå inn og fullfinansiere planen i ettertid. Det må være noe fundamentalt galt i at ansvaret ikke ligger der ekspertisen er.

Slik det er nå så er det betenkelig at SVV kan sikre seg arbeid med å underbudsjettere prosjekt og slippe unna ansvaret med å få prosjektene ferdigstilt.

Vi trenger politikere som Jens Ingvald Olsen fra Rødt på tinget.