- Etter at disse menneskene har blitt fritt vilt for uforstand og hets, må jeg ta meg fram til et gatehjørne og gi en liten skjerv

LESERINNLEGG: Frps A 4-samfunn

Frp fremmet gjennom en interpellasjon i kommunestyret i Harstad 27. april på ny forslag om lokalt tiggerforbud i Harstad. SV er av de mange som ikke deler Frps enkle løsning på dette kompliserte samfunnsproblemet.

Frp forsøker på omkamp etter NRKs dokumentar fra Bergen. Med bakgrunn fra hvordan NRK framstiller et bestemt miljø i Bergen generaliserer Frp om hvordan det er alle andre steder i landet vårt. Det høyrekreftene ikke får innført ovenfra i et statlig diktat vil de nå ha kommunene til å gjøre.

La det være klinkende klart; SV vil slå hardt ned på organisert kriminalitet, men da er et tiggerforbud et naivt og helt galt virkemiddel. Vi vil vel ikke tilbake til begynnelsen av 1900- tallet da fattige havnet på tvangsarbeideranstalt; da det var kriminelt å være fattig og arbeidsløs?

Det synes som om Frp er blitt Norges fremste formynderparti som i besteborgerlig stil bare bryr seg om det som er synlig i gatebildet og som de ikke liker. Det nytter ikke å gjøre det ulovlig for fattige å be om hjelp. Fattigdom kan ikke forbys. Ei heller på etnisk grunnlag. Ei regjering som bidrar sterkt til økt ulikhet gir nå lyd fra seg. Justisministeren deres har sendt ei melding til sine moralvoktere, også til heimbyen sin.

Pengene tiggerne får i papirkoppene sine er som småmynt å regne mens vi vet at 1 av 3 kroner i bygg- og anleggssektoren unndras beskatning og dagslys, 130- 140 milliarder pr år. I tillegg er arbeiderne i bransjen ofte rettsløse. Når kommer NRK- dokumentaren om dette langt alvorlige samfunnsproblemet? Skatteflyktninger sylter ned penger i skatteparadis. Den svarte økonomien legger ei klam hånd over landet vårt. 50 milliarder mer kunne vi hatt å rutte med for bedre velferdstjenester uten disse gratispassasjerene. Hvorfor kommer det aldri interpellasjoner og forslag i kommunestyret fra Frp om den slags tyveri av fellesskapets midler? Hvorfor driver ikke media gravende journalistikk for å finne ut om den slags kriminalitet i vårt distrikt?

Undertegnede er ikke av de som til vanlig gir penger til tiggere da jeg er tilhenger av solidaritet og ikke veldedighet. Men å sette meg på min høye hest og bli moralsk forarget over de som gjør det kan ikke falle meg inn. Etter at disse menneskene har blitt fritt vilt for uforstand og hets den siste uka må jeg nok likevel ta meg fram til et gatehjørne nede i byen for å vise mi holdning til akkurat dette og gi en liten skjerv. Hvis det fremdeles sitter noen der etter alt oppstyret.

Dette Frp- angripet på noen av de svakeste er mest å regne som en lynavleder i ei tid hvor regjeringas politikk skaper større sosiale forskjeller og mer relativ fattigdom enn vi har sett her i landet på svært lenge. Hovedproblemet er ikke tigging. Verst er det at Frp og mange medier stigmatiserer hele folkegrupper. I deres retorikk er rumenere i Norge blitt ensbetydende med tiggere og kriminelle.

Hovedproblemet derimot er prostitusjon, menneskehandel, narkotikasalg og økonomisk kriminalitet, ikke tigging. Lovverket er der. Politiet må håndheve lovene som allerede er der; bl.a. sexkjøploven. I NRK- programmet hadde fokus på tiggerne og hallikene. Hva med de som gjør sexsalg mulig; de norske sexkjøperne? Har ikke politiet nok ressurser og kompetanse til å ta tak der det virkelig trengs, får man sørge for å gjøre noe med det i stedet for velge lettest mulige utveg; jage tiggerne bort fra gata.