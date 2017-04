- Vi har endelig fått på plass et lovverk som gjør det mulig for kommuner å legge til rette for snøscooterløyper

Tilsvar på leserinnlegg fra Senterpartiet:

Med Høyre i regjering har vi endelig fått på plass et lovverk som gjør det mulig for kommuner å legge til rette for snøscooterløyper. Dette skjedde etter åtte år med Senterpartiet i en rødgrønn regjeringen som ikke gjorde noen verdens ting for å endre et stivbeint regelverk. Da er det mildt sagt freidig av Senterpartiet å angripe Høyre for ikke å gjøre nok for å tilrettelegge for scooterkjøring i Troms.

Høyre ville ha Sentarpartiet med på å fjerne 2,5 kilometers grensen for kjøreavstand med scooter fra vei/parkeringsplass i kjøreløyper til hytte, men det ville ikke Senterpartiet på Stortinget være med på. 2,5 kilometergrenser er etter min mening helt unødvendig og i mange områder går jo faktsk kjøreløypene rett forbi hytter som ligger kortere avstand til vei enn 2,5 km. Det er da veldig spesielt at disse hytteeierne ikke skal kunne benytte disse løypene til og fra hytta når de uansett ligger der.

Senterpartiets problem er at de har valgt feil samarbeidspartnere hvis de ønsker å ha mer, ikke mindre tilrettelegging for scooterkjøring. Vi er nemlig enig om at vi burde ha avgrensede områder for «frikjøring». Jeg mener vi har plass til avskjermede områder der ungdommen kan kjøre fritt og synes det er tullete at de som ønsker å gjøre dette må kjøre til Sverige, slik de gjør i dag. Skal vi få til dette må Senterpartiet se til Høyre og Fremskrittspartiet, men de har heller valgt Arbeiderpartiet som garantert vil sette en stopper for å prøve ut en slik ordning.

Endringene i motorferdselloven har gitt mulighet for å tilrettelegge for scooterløyper og en utvidelse av dagens isfiskeløyper til rekreasjonsløyper. Det er positivt. Ved å regulere bruksområder kan man velge områder for det stille rom, områder for hundekjøring og områder for scooteraktivitet. Dette vil også kunne gi positiv næringsutvikling for turistaktiviteter vinterstid. Dette har de allerede fått til i Nordland og det viser at det er handlingsrom innenfor de lovendringene som er gjennomført. Dessverre har Fylkesmannen i Troms tolket lovverket på strengest mulig måte etter min oppfatning. Jeg er overbevist om at ved å rette opp dette kan vi også få til gode rekreasjonsløyper også i Troms.

Høyres representanter i energi- og miljøkomiteen jobber med Klima- og miljødepartementet for å få på plass en forklaring til tolkning av lovverket – og selv jobber jeg opp mot Høyres representanter på Stortinget for at intensjonene med en oppmyking av lovverket skal kunne gi kommunene det handlingsrommet de trenger.

Så får heller spørsmålet til senere bli om loven må endres ytterligere eller om vi får til at endringer kan gjennomføres i tråd med det Stortingsflertallet ønsket. Én ting er i alle fall sikkert, om Senterpartiet kommer i regjering med Arbeiderpartiet kan man glemme ethvert forsøk på å myke opp regelverket for snøscooter – vi kan nok snarere forvente at det strammes inn.

Norge har en fantastisk natur der det er plass til mer aktivitet og bruk enn i dag – og det er plass til flere enn de som vil gå på og drive med hundekjøring i det stille rom.

Selv bruker jeg naturen stort sett hver helg. Jeg har også gått Norge på langs på ski og sett vår mektige natur og hvor mye av den som brukes lite. I tillegg er jeg eier av en snøscooter som jeg faktisk bruker.

For meg er det ikke enten scooterkjøring eller skigåing – men både og. Mine største naturopplevelser er ofte når jeg får ha naturen for meg selv. Men allikevel mener jeg det er rom for mer aktivitet i en del områder enn det vi opplever i dag – uten at jeg er engstelig for overforbruk av naturen, eller å miste det stille rom. Jeg er glad for at vi deler mange felles målsettinger med Senterpartiet, men dessverre har de valgt å samarbeide med partier som vil parkere snøscooteren.