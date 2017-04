Hvor var Evenes Aps leder da én Ofot-kommune ble drøftet?

Innbyggere i Evenes er avhengig av samarbeid med gode nabokommuner for å skape vekst og levere de tjenestene som innbyggerne har krav på. Her har Evenes Kommune, de senere årene vært dyktig. Hvorfor?

Jo, fordi oppegående ledere i administrasjonen og politikere har innsett at dette har vært nødvendig for å klare stadig nye oppgaver. Nye utfordringer står nå foran, og kommunen er ikke robust nok til å stå alene i fremtiden.

Også dette har politikere og administrasjon innsett. Ikke nok med det, dette var faktisk også noe som nesten 50 % av innbyggerne stemte for under folkeavstemningen i fjor.

Nær halvparten for Narvik

Også nesten halvparten av kommunestyrerepresentantene stemte for at vi skulle søke samarbeid med Narvik kommune, 8 mot 9 for selvstendighet. Ingen stemte for en sammenslåing sammen med Tjeldsund og Skånland.

Vi reagerer derfor med forundring på at leder i Evenes Arbeiderparti, Bjørnar Olsen, reagerer så voldsomt negativt på at politikerne fra Narvik kommune er på tilbudssiden overfor Evenes kommune.

Det er nær dialog mellom ledelsen i Evenes, Tjeldsund og Skånland Arbeiderpartier. Hvorfor er det ikke samme dialog med vår nabokommune Narvik?

Dette er ikke å ta demokratiet og folkeviljen på alvor.

Er det ikke like naturlig å ta samme dialogen mot Narvik? Noe som absolutt ville være å vise lederansvar og å ta innbyggerne på alvor. Hva ligger bak?

Hvor var Olsen?

Vi oppfordrer til en debatt på grunnlag av fakta – og en debatt som bygger på at politikernes oppgave er å legge best mulig til rette for gode tjenester til innbyggere og næringsliv.

Bjørnar Olsen skriver: «Hvis det skal bli vår fremtid bør det skje som følge av omforente planer, åpne diskusjoner og forankring i både By1 og bygdene rundt.»

Ja. Enig!

Derfor har det over lenger tid pågått en god prosess i regi av Ofoten Regionråd, med alle kommunene involvert. Derfor har Evenes kommune administrativt og politisk lagt til rette for en prosess som også Fylkesmannen i Nordland har beskrevet som god.

Derfor engasjerte både evenesværinger og narvikværinger seg i en debatt i avisen, i sosiale medier og med åpent møte, forut folkeavstemningen.

Lederen i Evenes Arbeiderparti klager og savner en prosess. Men det har vært både en og flere prosesser! Hvor var han da disse prosessene pågikk, og kan han som leder nå bare overse de prosessene som har vært?

Lukket prosess

Nå ser vi at de som var for ETS fortsetter å samtale innad i ETS, mest med dem som har samme synspunkt. Det virker som lukkede prosesser som ligner litt for mye på «salget» av Evenes Kraftforsyning, hvor man av ulike grunner ikke åpnet opp for flere tilbydere. Hva var egentlig verdien på kraftselskapet?

Hvis Bjørnar Olsen skulle vist lederskap, så skulle han innledet en dialog mot sine naboer i øst. Kun på denne måten vil man få vite hva de andre kommunene kunne tilby og hva det endelige resultatet for Evenes kunne bli. Mener vi.

Må kjøpe tjenester

Med de forhandlingskortene Evenes har i kommunereformen, så mener vi det vil være mulig å få til gode løsninger i tråd med innbyggernes ønsker og ikke minst innbyggernes behov.

Vi tør minne om at kommunestyret selv har konstatert at man «ikke kan løse alle kommunens basistjenester i egen regi», og må løse disse gjennom kjøp av tjenester og interkommunalt samarbeid.

De prosessene som har pågått i Ofoten over flere år, og som lederen i Evenes Ap ikke har bidratt til eller deltatt på, har tatt hensyn til dette. Det samme hensynet er også ivaretatt i intensjonsavtalen mellom Evenes og Narvik kommune.

Når det nå blir forsøkt skapt et inntrykk av en «innlemming», nærmest annektering, representerer det et mildt sagt ikke ønsket debattnivå.

Faktum er at kommunekartet skal tegnes på nytt, og det skal etableres en ny kommune. Narvik, østsida av Tysfjord og Ballangen er i gang. Evenes er ønsket og burde være med.

Funksjoner skal fordeles og tjenester skal forbedres, og her tror vi bestemt at politikerne i kommunene rundt Ofotfjorden vil være svært konstruktive for å finne gode løsninger. Til felles beste!