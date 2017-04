LESERINNLEGG: Helsehuskupp i Kvæfjord?

Etter en kjapp snuoperasjon har administrasjon og politikere vendt blodrøde regnskapstall og flere års underskudd, til overskudd og ei positiv bunnlinje. I løpet inneværende år kan kommunen vinke farvel til ROBEK og gjenvinne sin økonomiske handlefrihet. I praksis betyr det at man blir istand til å gå løs på mange års unnlatelsesynder på vedlikehold og investeringer i nybygg. Som kommunestyremedlem og medlem av teknisk utvalg i noen perioder nå, har jeg sittet ringside og følt på hvor skoen har trykket mest og også hatt et øye til prioriteringene. Områder som over år har blitt vurdert som rimelig akutt har vært mellomtinnet på Borkenes skole, en overfylt murkoloss fra 1948, uten spesialrom, elendig eller manglende ventilasjon og utallige meldinger om helseplager fra elever og ansatte. Dette er en læringsarena som ikke holder mål lenger.Det nytter ikke lenger å flikke på noe som i utgangspunktet er så dysfunksjonelt.

Enorme kontraster

Den neste gjengangeren på forfallslista har vært rådhuset. Man trenger ikke være bygningskyndig for se nødvendigheten av renovering. Ansatte jobber bak trekkfulle vinduer, det er hyppige lekkasjer og stadig mer armering i betong åpenbarer seg. Det er en klassereise fra ansattes arbeidsforhold i bank, forsikring og olje.

På tredje plass på rødlista har stått vedlikeholdet på kommunale veier. Her har det vært praktisert brannslukking. Manglende budsjetter har medført et forsiktig estimert etterslep på mellom 10 og 15 mill.

Disse tre feltene har vært ubehandlede verkebyller på den kommunale rumpe.

Travelt

Så fyker plutselig et sentralt plassert helsehus til topps på rankingen. Og man har det travelt. Et forprosjekt med fem alternativer kjøres igjennom systemet og lander på Kveldro. Her snakker man om et prosjekt i 100 millionklassen, med mange usikkerhetsmomenter.

Hvordan kan dette skje? To argumenter summet i korridorene. Hvis vi ble tvangssammenslått med Harstad skulle bygdas helsetilbud sikres gjennom ei tung investering Og, staten la ut et agn og en tidsfrist som kommunen napper i. 17 mill i tilskudd til bygging av helsehus er det som skal til for å omstokke og endre på våre prioriteringer for hva som bør realiseres først. Ei slik stor investering, vil med stor sikkerhet. skyve de andre mer akutte tingene ut i tid.

Etter min mening er mellomtrinnet ved Borkenes skole helt nødvendig å ta tak i først.

Når det gjelder helsehus, må vi bestemme timingen selv og ta med en vurdering av enten renovering av eksisterende bygningmasse eller nybygg på Trastad. Da vil man ha plass nok til det et helsehus bør inneholde og nødvendig parkering.