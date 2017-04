Trist at ordføreren i Harstad snakker ned den regionen hun selv er en del av

LESERINNLEGG: Stopp maset om tvangssammenslåing av kommuner

Avisen Nationen har 21.april et oppslag om Arbeiderpartiets landsmøte og om diskusjonen knyttet til kommunereformen.

Til min store forbauselse ser jeg der at min partifelle - Harstad- ordfører Marianne Bremnes igjen er ute og vil ha tvangssammenslåing av kommuner.

Hun sier mellom annet følgende: «Hos oss i min region er det en del kommuner som er for små, og ikke klarer seg bra.»

Jeg syns det er trist at ordføreren i Harstad gjennom riksaviser snakker ned den regionen hun selv er en del av. Jeg er glad for at vi i denne flotte regionen har et godt regionalt samarbeid som er til stor nytte for både mindre og større kommuner. Herunder er jeg veldig glad for at Kvæfjord har kunnet bistå Harstad kommune for å begrense deres langvarige sykehjemskrise.

Nå syns jeg det er på tide å legge bort all snakket om tvang og heller respekter innbyggernes klare vilje vedrørende dette spørsmålet. Vi har mer enn nok med å stadig høre dette maset fra den blå/blå regjeringen.

Jeg er veldig glad for at Arbeiderpartiets landsmøte klart og tydelig har slått fast at all kommunesammenslåing skal være frivillig.