LESERINNLEGG: Nytt rådhus eller gammelt tankegods?

Kommunen har nå muligheten til å kjøpe et fikst ferdig moderne rådhus med parkeringshus til 75 millioner kroner, et signalbygg som Statoil bare de siste 10 årene må ha pusset opp for et langt høyere beløp.

Et kritisk formannskap ber om tenkepause. Jeg håper de tenker godt. Og rett. I mellomtiden er ordfører og HT redaktør på banen og sier at rådhuset skal være i sentrum. Basta.

Basta betyr «jeg har sagt min mening, og dermed er diskusjonen slutt». De om det, vi andre kan jo etterlyse en bredere debatt. Og flere bør melde seg på.

Når var du på rådhuset sist? Det kommunen trenger i sentrum er et servicesenter, lett tilgjengelig for publikum. Men kommunen behøver også verdige arbeidsforhold for sine ansatte. Kanskje det har noe med trivsel og effektivitet å gjøre?

Det kan gå lang tid til de får det, dersom ordfører og redaktør får bestemme. Denne saken har kommet og gått i ti forfalne år, minst. Uten at noe har skjedd.

Vil sentrum dø uten et rådhus? Bare dersom rådhuskvartalet blir liggende forlatt og tomt. Men skal det ligge øde? Kan det ikke selges eller i samarbeid med andre utvikles til kombinasjon av parkeringshus, forretninger, leiligheter, gjerne også noen av typen «heldøgns omsorg», som de som har vært på kurs liker å kaller det. Sentrum trenger fornyelse, ikke gamle kontorer med dårlig luft.

Hanne C Iversen sier at et nytt rådhus til mange hundre millioner er vel og bra, men er langt nede på hennes prioriteringsliste. Nå har Harstad kommune en gylden sjanse til å spare disse flere hundre millionene, og endelig få realisert noe raskt.

Hvem tør å tenke nytt og desentralisert? En signaltanke.

Det går vei til Medkila. Der er visst gratis å parkere. Og de har internett, har jeg hørt. Dit går buss med sanntidsystem. Helt sant. Utsikt er der også. Ta hele byen i bruk.