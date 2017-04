LESERINNLEGG:

Troms fylkesting diskuterte Regionreformen, PROP 84S – ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå. Fylkestinget gikk inn for at landsdelen bare skal være en. Et slikt fylke blir ikke noe fylke, men en region. Heldigvis har våre naboer innstilt på å bevare dagens fylker.

Nord-Norge er for stort til å kunne være et fylke. Det er like meiningsløst som om en skulle dele Sør-Norge inn i Øst og Vest, og like uklar hvor grensa skulle gå på Sørlandet og i Trøndelag. Slike store regioner har vi ikke bruk for.

Det mest betenkelige med regjeringas innstilling, er at demokratiet ikke er vurdert og utredet. Å erstatte tre fylkesting med et regionsting, betyr og at vi fjerner 2/3 av de folkevalgte. Det blir da ikke bare stor geografisk avstand, men også lengre avstand mellom politikerne og folket. Langt flere vil miste sine lokalpolitikere og mange kommuner og lokalsamfunn vil ikke bli representert i regionstinget.

Her var det politikere som argumenterte for en modell mer lik det gamle Landsdelsutvalget. Det ville i så fall bli en kraftig tilbakegang fra den demokratiseringsprosessen som ble innført i 1976 med direkte valg til dette folkevalgte nivå.

Regionbegrepet signaliserer egentlig en statlig styring, ikke fylke. Fylke krever faktisk en identitet hos innbyggerne. Folk fylker seg om det de har identitet til. I en region der de har liten innflytelse, vil de mer se seg som brukere. Rettigheter og juss fortrenger demokrati og deltagelse.

Jeg aner en større identitet til eget fylke av finnmarkingene og nordlendingene enn hva vi ser i Troms. Det kan tenkes at folk i fylket er mer skeptisk til Tromsø sine ambisjoner om å vokse på bekostning av omlandet. Debatten i fylkestinget ga noen urovekkende signaler. Her ble det hevdet at skal grensa i Sør-Troms justeres så skal den bare flyttes sørover. En diskuterer ikke hensikt og behov, men ønsker bare ekspansjon.

Det ble argumentert om at vi måtte bli større for å få statlige oppgaver. Men nå forelå Proposisjonen fra regjeringa, og de gir ikke noe fra seg. Vi har ingen grunn til å tro at vi vil få noe som helst styrking av mellomnivået, tvert om er meldinga et resultat av en regjering som ønsker å legge ned dette mellomnivået. Det gjør de ved å overflødiggjøre fylkene.

Dessuten er det noe riv ruskende galt i tankegangen at vi får mer robuste fylker om vi slår dem sammen. Slår vi sammen to busser, så får vi ikke større fart, bare en leddbuss som er mindre fleksibel til å løse transportbehovet.

Rødt sitt forslag om å opprettholde dagens tre fylker i landsdelen, fikk 8 stemmer.