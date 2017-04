Evenes er en del av Harstad-regionen

LESERINNLEGG:

Sist ut er Narvik-mannen Sverre Mogstad som skriver at Evenes hører «naturlig» til Ofoten bo- arbeidsmarkeds- og sørvisregion. Han repeterer dermed en feilaktig påstand som dessverre også Fylkesmannen i Nordland og flere andre utrettelig har prøvd å selge inn. Hensikten med å repetere denne gale opplysningen så ofte er naturligvis at den til slutt skal høres ut som en sannhet. Det kan igjen gi grunnlag for neste steg – håpet om at veksten som kommer i Evenes skal finansiere sammenslåingen av Tysfjord (øst), Ballangen og Narvik. Bystyret i Narvik – dessverre anført av AP og SV – krever i vedtaks form til og med at Stortinget skal bruke tvangssammenslåing for at de skal få kloa i Evenes – i strid med partienes egen politikk og programmer nasjonalt. Men befolkningen i Evenes ønsker ikke en sammenslåing med Tysfjord (øst), Ballangen og Narvik. Langt mindre en tvangssammenslåing. Flertallet i kommunestyret i Evenes har nylig gjentatt sin motstand mot dette. En grunn kan jo kanskje være at Evenes altså hører til Harstad-regionen, som bo- arbeidsmarkeds- og sørvisregion. Det er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet selv om har slått fast og opplysningene finnes blant annet i NIBR-rapport 2013:1 som er levert til KMD. Oppdaterte pendlertall for Evenes finnes også i presentasjonen fra Evenesordføreren på boligseminaret i Bogen nylig. Dette er lagt ut på kommunens hjemmeside og viser at det er 314 personer som pendler mellom Evenes og Skånland/Harstad/Tjeldsund. Det er 63 mellom Evenes og Narvik. Vi snakker altså om femdobbel trafikk over fylkesgrensen, sammenlignet med over Herjangsfjellet. La oss derfor holde oss til fakta uansett hva som ser «naturlig» ut fra Narvik. Evenes er en del av Harstad bo- arbeidsmarkeds- og sørvisregion, selv om vi ligger i Nordland. Tjeldsund også. Og selv etter at Hålogalandsbrua står ferdig vil det fremdeles være kortere vei fra flyplassen til Harstad enn det blir til Narvik. Så det er ingen grunn til å tro at dette kommer til å endre seg.