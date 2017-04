Prinsipielt betenkelig? Seriøst HT?

LESERINNLEGG:

HT går 21.04 til angrep på fagforeningsfradraget i lederen og her heter blant annet: «Fordelen får bare de fagorganiserte» og videre: «Prinsipielt er det betenkelig at staten skal gi lavere skatt til en gruppe mennesker bare fordi de er medlem av en organisasjon.»

For å starte med det første. Er det virkelig bare de fagorganiserte som får en fordel her? Hva med uorganiserte som jobber i bedrifter med tariffavtale og som nyter godt av årlige tarifforhandlinger og lønnstillegg, den femte ferieuka, 50 og 100 % overtidsbetaling, betalt omsorgs- og korte velferdspermisjoner, Avtalefestet pensjon og en rekke andre fordeler. Det er de fagorganiserte som betaler for alt dette, mens de uorganiserte, som surfer på de organisertes tariffavtaler, ikke betaler noe som helst.

Er ikke det en fordel for de uorganiserte kanskje? Å få tilgang til godene uten å være med å dra lasset? Eller er det virkelig noen som tror at de fordelene de fagorganiserte har forhandlet fram i tariffavtalene og streiket for de siste hundre år ville kommet av seg selv?

Alle fagorganiserte som har hatt uorganiserte kolleger på sin arbeidsplass vet at disse nyter godt av den kontingent vi betaler, og den innsatsen vi legger ned i tariffoppgjørene.

Det ser vi daglig. Studier viser også at fagorganisering og kollektive forhandlinger virker positivt inn på lønnsnivået i bedrifter der ingen er organisert.

Tariffavtalene blir gjerne normen i resten av arbeidsmarkedet også og når fagorganiseringen svekkes går også lønningene nedover over hele fjøla, ikke bare i organiserte bedrifter.

Man får heller ikke fradrag «bare fordi de er medlem av en organisasjon», man får fradrag fordi man bærer en samfunnsnyttig organisasjon.

Det er et gode for hele samfunnet vårt at vi har sterke organisasjoner i arbeidslivet som jobber for et anstendig lønnsnivå og gir en bedre balanse i maktforholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Man skulle tro pressefolk hadde bedre forståelse for at det er behov for å balansere maktforholdene i samfunnet. Det er vel derfor vi har pressestøtte er det ikke? For å sikre mangfold og balanse i den fjerde statsmakt, så den er i stand til å utføre sitt samfunnsoppdrag?

På akkurat samme måte har fagforeningene et viktig samfunnsoppdrag, og det er begrunnelsen for fagforeningsfradraget.

Dette handler om hvilken retning man vil at samfunnet skal ta. Hvis man også i fremtiden ønsker å nyte godt av solide tariffavtaler som sikrer et godt og anstendig lønnsnivå, ja så bør man innrette skattesystemet slik at de som faktisk tar byrden med å bære det vi gjerne kaller den norske modellen får en belønning for den jobben de gjør. Fordi den dagen de ikke gidder lenger taper vi alle sammen.

Jeg undres også over at avisen som holder fanen såpass høyt og mener det er «prinsipielt» galt med et fradrag for fagforeningskontingent ikke finner grunn til å nevne bedriftenes fradragsmuligheter? I motsetning til de fagorganisertes fradrag som til stadighet er gjenstand for debatt, og som svinger med skiftende regjeringer, så er bedriftenes fradrag for kontingent til f.eks. NHO sjeldent nevnt og det ligger også stabilt på et høyere nivå.

Men saken er kanskje den at det for HT egentlig ikke handler så mye om det prinsipielle, men om hvilken side man har valgt: Arbeidsgivernes eller arbeidstakernes.