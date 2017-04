- Forbud løser ikke tigger-problemet

LESERINNLEGG:

Tiggerne med en pappkokk foran seg ved Bertheussenteret er ikke problemet. Det de sliter med, kan ikke løses med forbud.

Kristian Eilertsen (FrP) har tidligere foreslått å forby heldekkende plagg i videregående skoler. Nå er det forbud mot tigging som står for tur.

Eilertsen er besatt av å løse sosiale problemer og utfordringer ved forbud, for så å bare koste problemet under teppet.

Hovedutfordringen er prostitusjon, narkotika og organisert vinningskriminalitet, ikke at en person sitter ved Bertehussenteret med en pappkopp foran seg. Jeg har inntrykk av at politiet i Harstad har et økt fokus på narkotikarelatert kriminalitet, og jeg er sikker på at de følger med på all annen kriminalitet som er prekær. Det er bakmennene som er hovedutfordringen, ikke damen eller mannen med kaffekoppen.

Og hvordan ser Eilertsen og FrP for seg at at et forbud skal håndheves? Hvem er det som skal forbys å tigge? Skal vi kjeppjage unge up-and-coming som kanskje ønsker å få noen kroner mens de spiller på torget? Skal vi gå etter etniske grupper? Hva med frivillige organisasjoner? For meg er det skremmende om samfunnet skal bevege seg i en slik retning.

I Dagbladet kan vi lese om reaksjoner tiggere i Bergen fikk erfare etter tirsdagens dokumentar. En slik eskalering på et drøyt døgn er skremmende. Tiggerne på gata er gjerne ofre for den organiserte kriminaliteten - skal vi gi dem ytterligere påkjennelse?

Sosiale problemer lar seg ikke løse av forbud. FrP, som er fryktelig opptatt av å fjerne latterlige regler, bør ikke se etter nye latterlige forbud.