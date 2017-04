Skytebaner: Dette kan vi lære av Harstad

I Harstad håndterer de skytebaner på en forbilledlig måte. Det er så man skjemmes av å være fra Tromsø, skriver Roy Håkstad.

Kvæfjord Skytesenter: En fantastisk tilrettelagt plass for mange aktiviteter; skyttersport, milevis med oppkjørte skiløyper fra «Kvæfjord løyper», preparert akebakke, grillbu og så videre. Kvæfjord kommune har brøytet en stor parkering og skytterlaget driver kafé og parkeringen på dugnad hele påsken, til glede for alle som vil ut på snøaktiviteter.

Trondenes skytesenter har mye av det samme. Cirka 500 meter i luftlinje fra Harstad sentrum ligger en skytebane for rifle og lerduer. Her ligger Folkeparken et steinkast unna, med parkering, tur- og skiløyper.

Det er så man skjemmes av å være fra Tromsø, min hjemby, der skyttere er et «problem», som ikke er håndterbart i hele kommunen! Der det legges store ressurser og energi på å jage all form for skyttersport ut av kommunen!

Hva er det som gjør at kvæfjerdingene og harstadværingene håndterer så forbilledlig, det man ikke er i nærheten av å klare i Tromsø?

Kan det være at kvæfjerdingene og harstadværingene har løftet blikket opp fra sin egen navle – og bruker energi og ressurser for å legge best mulig til rette for allsidig aktivitet, og der man utnytter hverandres sterke sider med respekt for hverandres aktiviteter, til beste for fellesskapet?

Ikke vet jeg, men at vi i Tromsø har noe å lære her, det er jeg overbevist om. Er det så enkelt at de rett å slett bruker energi og ressurser på en positiv måte – kan det være så lett? Men likevel så vanskelig?

Jeg bare spør...