Stortingsrepresentant Njåstad (FrP), ved hjelp av H og V på Stortinget har i onsdag fortalt verden at kommunene Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken blir tvangssamenslått av Stortingsflertallet i juni. Det før Regjeringa har lagt fram saken og Stortinget behandlet den. Men først og fremst etter en arrogant "liksomprosess", der man hadde bestemt seg på forhånd. Det handlet kun om hvordan man skulle få lurt det til. Slik har reformen framstått hele tida, og de fleste har gjennomskuet det. Desverre har enkelte lokalpolitikere også latt seg blende av egen storhet og bidratt.

Innbyggerne i Tranøy sa nei og kommunestyret i Tranøy sa nei, men Høyres ordfører fikk lurt til en avtale med Lenvik som ikke ble lagt ut til folkeavstemning, og da sa et flertall i kommunestyret ja til Lenvik. Innbyggerne i Berg og Torsken har sagt nei, det samme gjorde kommunestyrene, men så tok Ap i Berg en "spansk en" og fikk tatt opp sak på nytt, et flertall på 1 endte med å si at dette skulle Stortinget avgjøre, en fullstendig abbdisering fra det knappe flertallet, og utslag av feighet vil de fleste si. Dette er altså knaggen et Stortingsflertall synes å henge det hele på for å si at da må vi slå sammen, noe de selvsagt har ment hele veien, akompanjert av Fylkesmann og enkelte politiske medløpere lokalt.

Så "prikken over i" onsdag, når "privatpraktiserende" representanter fra Stortingspartiene til FrP, V og H nå sier at vi slår alle sammen til en kommune, før saken er lagt fram av regjeringen, før stortinget har behandlet det.

Det er en hån mot lokaldemokratiet, en hån mot innbyggerne og det er utelukkende et sentraliseringsgrep.

Det er rett og slett en skammens dag for folkevalgt styring. Noen tror de vet best på Løvebakken, da kan man altså overkjøre, lure og trikse seg fram, overkjøre innbyggerne og mange lokale folkevalgte. Må si jeg mister fullstendig respekten for slike folk.

Det er Stortingsvalg til høsten og dette er et av de skammens kapitler i Stortingets historie som må forsøkes ryddet opp i.

En reform uten innhold, ingen nye oppgaver, uten mere lokalmakt, kun sentraliseringseffekt påtvinges nå noen kommuner og dets innbyggere. Og noen har nok mål om å fortsette med det etter valget. Det er ingen grunn til at noen som helst skal akseptere det, hverken innbyggerne, lokalpolitikerne eller det som blir et annet flertall etter høstens Stortingsvalg.

KS har vært tydelige på at sammenslåing må komme som et resultat av gode lokale prosesser. Dette er nesten så langt unna det er mulig å komme gode lokale prosesser, når de åpenbart ikke betyr noe, og det handler om å lure til seg et villet resultat på særs uverdig måte.