Turids humoristiske klagesang om været ble mest lest på HT.no

Tirsdag mente Harstad Tidendes journalist Turid Ingebrigtsen at det fikk være nok. Adressert til "du som styrer med vær og vind" ramser hun opp alle små og større hendelser som er værrelatert de siste dagene. Det humoristiske skråblikket fikk oppmerksomheten til mange, og ble delt og likt på nett i stort monn.

Til slutt ble innlegget Harstad Tidendes mest leste sak på nett tirsdag, med god margin.

Les hennes skråblikk:

Her skal du få noen Pauli ord, du som styrer med vær og vind. Nu e det pinadø nok! Du kan ikke fortsette å herje med oss nordlendinger. Her belaget vi oss på tidlig vår, grønne plener, småsko og badetemperaturer. Så dundrer du på med snystorm, haglbyger og et salig skitvær.

Sist helg satt folk værfast på Grytøy. Ferga turde ikke brøyte seg vei gjennom stormen før langt utpå ettermiddagen. Så smelte du til med et malabarisk uver, så kraftig at tonnevis med stein ramlet ned og sperret veien ved Tjeldsundbrua natt til mandag.

Tenker du ikke på at folk skal på jobb? Eller på viktige møter i Oslo? Hele kroa ved Tjeldsundbrua var stappfull av værfaste.

Trenger hjelp fra oven

Det er nok nå. Bare de siste dagene har vi fått flere meter med sny. Vi trenger den ikke. Vi har evig nok fra før.