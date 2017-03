- Harstad kommune opptrer respektløst og begår et politisk overtramp

LESERINNLEGG:

Tjeldsund VS Harstad

Viser til vedtak i siste formannskapsmøte i Tjeldsund, samt avisoppslag i HT i forbindelse med innbyggerinitiativet på Hinnøysiden.

De senere dagers skriverier i Harstad Tidende om innbyggerinitiativet fra Hinnøysiden, og rådmann Hugo Thode Hansens saksframlegg til Harstad kommunestyre, har skapt stor debatt i det politiske miljøet i Tjeldsund.

Vi stiller oss spørsmål om det foregår en hemmelig informasjonsflyt i kommunene. Det er oppsiktsvekkende at administrasjonen i Harstad kommune umiddelbart etter formannskapsmøtet i Tjeldsund har laget sak på dette til sitt kommunestyre - dette før protokollen fra Tjeldsund formannskap var offentlig. Det er grunn til å stille spørsmål om hvor administrasjonens lojalitet ligger.

For oss er dette også alvorlig fordi Harstad kommunestyres vedtak skal videreforsendes til kommunaldepartementet og til fylkesmennene i Nordland og Troms.

Vi mener at Harstad kommune med dette opptrer respektløst og begår et politisk overtramp overfor en av sine nabokommuner, all den tid Harstad Kommune vet hva som er gjeldende vedtak i Tjeldsund kommunestyre.

Det anmodes om at Harstad kommunestyre tar dette ut av sakskartet. Det er greit å være på tilbudssiden, men man bør være såpass redelig at man venter til søknad om overføring til Harstad er en realitet. Dette er det ene og alene Tjeldsund kommunestyre som bestemmer.

Hva ville Harstad kommune ha sagt dersom Tjeldsund og Skånland fattet vedtak om at Sandtorg og Gausvik skulle sammenslås med Nye Tjeldsund - (hvis noen av beboerne der skulle utrykke ønske om det)?

Vi gjør oppmerksom på at Tjeldsund kommunestyre har vedtatt å slå sammen hele kommunen med Skånland kommune. Flertallet i kommunestyret i Tjeldsund vil lojalt følge vedtaket i kommunestyret den 14.12.2016.

En behandling av en eventuell grensejustering, vil ikke bli behandlet før sammenslåingsprosessen med Skånland er gjennomført.

En grensejustering vil på kort sikt svekke resten av Tjeldsund og nye Tjeldsund kommune. Argumentet er så sterkt at flere Fylkesmenn har brukt det for å ikke gå videre med tilsvarende initiativ.

Det er også grunn til å tro at det ikke er flertall på Hinnøysiden for en tilslutning til Harstad.

Vi har registrert at Tjeldsund Høyre har engasjert meningsmålingsinstituttet Opinion for å foreta en innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåingen. Partiet gikk høyt på banen da de i februar bestilte undersøkelsen. Denne er gjennomført, men resultatet er ikke gjort kjent. Utfra publisiteten den fikk i februar, er det betimelig å spørre hvorfor resultatet ikke er gjort kjent.

Den nye Tjeldsund kommune vil ha sine sentrumsfunksjoner på Evenskjer, og tjenesteytingen for befolkningen på Hinnøysiden vil bli vesentlig forbedret. Det registreres allerede en betydelig større tilstedeværelse av beboere fra Hinnøysiden på Evenskjer etter at bomringen rundt Harstad ble etablert. Argumentene om kommunesenter på Hol, og dårlige bussforbindelser vil ikke ha relevans i den nye kommunen

Lengre avstand, bompengering, eiendomsskatt og sentralisering av tjenestene taler for seg selv, og bør være gode grunner til å ikke ønske seg til Harstad.