- Uforståelig av Harstad havn!

- Det er nesten som jeg må klipe meg i armen! Harstad Havn KF takker etter det jeg forstår nei til tilbudet fra Statens vegvesen (SVV) om å ta imot kortreiste masser fra Harstadåsentunnelen.

Det gjelder spesielt i forhold til ei mindre utfylling i sentrum som kan gi en flott og attraktiv sjøfront. Alt av nødvendige overordnede godkjenninger foreligger.

Man lar med andre ord en historisk mulighet gå fra seg. Dette kan ikke et kommunestyre passivt registrere. Dersom det er penger og/eller plankapasitet det står i, må kommunen bidra.

Det kan – for å si det mildt, gå lenge til neste gang man får en slik enestående anledning til å bygge kystbyen med masser bokstavelig talt et steinkast unna.

Det tok noen år, men desto gledeligere er det at Nordic med sine samarbeidspartnere nå har konkludert med at de vil satse i Harstad sentrum. Helt nødvendig i forhold til sentrumsvitalisering/attraktivitet og en balansert byutvikling. At et enstemmig havnestyre har godkjent dette er positivt.

I sentrumshavna er det bukta mellom kai4 og Larsneset – rett i forkant av Nordic-prosjektet, som skriker etter ei passende utfylling. Området fremstår i dag som svært lite tiltalende. Riktig utformet kan dette gjøres til en perle av en sjøfront. Området kan bli en møteplass og en attraksjon i seg selv – et sted hvor byen møter kysten. Hvor mennesker møter havet.

Her bør også anlegges en lekeplass med maritimt preg – en lekeplass åpen for alle unger, men som også kan dekke behovet/kravet i forhold til leilighetene i Nordic-prosjektet.

En god og helhetlig plan for denne utfylling må selvsagt lages. Men det overordnede mål er å bidra til bymiljø og trivsel.