Putin kan stoppe fiskeriministeren

Da «settlerne» i Nord-Amerika ankom landet så skulle de lure til seg landet fra Indianerne så fikk de disse til å underskrive dokumenter de ikke forstod rekkevidden av. Betalingen fikk de i sprit. Per Sandberg skal frata håløygene retten til egne fiskeressurser. Han har satt en pris på dette til 500 millioner. Når en slik avtale inngås så betyr det at håløygene har gitt fra seg retten til sitt "land". Retten til å eie fiskeressursene i felleskap. Vi og de nordamerikanske indianerne får da samme skjebnefellesskap. Vi skal ikke få sprit, men en betaling som utgjør 1.000 kroner per håløyg. For 1.000 kroner så kan jo noen velge å kjøpe sprit selvsagt. Takk! Per Sandberg. Du er en velgjører. Tror Per Sandberg at folk er dumme? Har ikke folk blitt opplyst siden de første «settlerne» ankom Nord Amerika.

Håløygene må opprette et autonomt selvstyre. Ordet kan blant annet brukes i statsretten om områder som ikke har full selvstendighet, men som har selvstyre på enkelte felter. Færøyene, som hører under Danmark, men har en stor grad av indre selvstyre, er et eksempel på et autonomt område. Det autonome Hålogaland kan ha et eget parlament og ministerråd for fiskeri og for forvaltning av naturressurser. Likevel kan Hålogaland være en integrert del av Norge. Autonome områder er regioner i en stat, som kan ha en form for kulturell eller økonomisk egenart, som har blitt tildelt rettigheter til (varierende grad av) intern administrasjon, uten å ha blitt adskilt fra staten de er en del av. Autonome områder kan opprettes for å beskytte rettighetene til egne naturressurser.

Håløygene bør i større grad vende seg mer bort fra "danskestyret", (osloregjeringen). Landsdelen fremstår mer som et kolonialistisk prosjekt styrt fra Oslo og underlagt utenforstående utbyttere fra Vestlandet. Som vanlig så vil formålet med kolonialisme være å skape bedre politiske eller økonomiske vilkår for "danskestyret" gjennom deres forsøk på å ta herredømme over våre viktigste naturressurser. Kolonialismen kan således betraktes som et element i Oslo-imperialismen.

Håløygene har en lang historie med fredelig kontakt og handel med pomorene. De russiske beboere langs kysten av Kvitsjøen. Hvis et flertall av befolkningen i en folkeavstemming bestemmer seg for det så kan de overlate forvaltningen av "den nordøstatlantiske torsken" til Russland. Dette gjennom kontroll av norske trålere i de nordøstlige farvann. Dette til det kommer en ordning med "danskestyret" der det blir avklart at norske fiskerilover skal følges etter intensjonene. Det bør snarest velges representanter som sendes til Guvernøren i Murmansk og til Moskva for å innlede samtaler med Putins statsapparat hvordan en slik ordning kan arrangeres.

Det må også vurderes at de som er "eierne av fisken i fellesskap", siden disse er fraranet en stor del av fisken som ikke leveres etter loven, at eierne har en større interesse av at de auksjonerer fisken bort til fremmede makter. Dette kan være stater slik som Russland eller Kina. En slik ordning kan sikre at eierne får tilført en kompensasjon som i større grad får frem de reelle verdiene. En annen løsning er at Russland overtar den hele forvaltningen og slik sikrer verdier og penger etter et overskudd som så settes på bok inntil det etter forhandlinger er blitt enighet med "danskestyret".