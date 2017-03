Viktige historier

Vinn 10 000 hver dag og en million på fredag! – lyser imot deg på Facebook. Det er Norsk Tipping som reklamerer.

Aviser og nettmedier skriver om «17 år og snart milliardær», «Erik ble app-millionær som 20-åring», «Haugesunder ble Joker-millionær» og «Ble millionærer på Max Manus». Leter man videre finner man til og med «Man kan bli millionær på YouTube, uansett hvor du er fra!» i Hedrum ungdomsskoles elevavis. Perspektivet har slått rot.

Sårbarhet og forventninger

Alt er sant, men alt er ikke like viktig. Den delen av nyhetsbildet som handler om de ytterst få kjemperike og kjempevellykkete, etser bort diskusjonen om hvordan vi egentlig har det, og hva som skaper et godt samfunn. Utenfor artiklene om lottomillionærer og app-gründere fins dagliglivet. Det innebærer som regel hardt arbeid, motgang og medgang, god og dårlig helse og ikke minst sårbarhet og forventninger.

Noen av disse virkelige historiene kommer fram i andre medier, blant annet i bladet Psykisk helse. Selv om vi har lest statistikker over at det er sånn, virker historiene sterkere enn offentlige utredninger og forskningsrapporter. Når enkeltpersoner står fram med sine perspektiver, åpner livet seg litt for alle, skam og marginalisering blir litt mindre, selv om det kan være litt hardere for den som gjør det i øyeblikket.

Kan ramme alle

En som tør fortelle er Ruth Andrea, som forteller at hun ikke får fred for stemmene. Hun er med i en tv-serien «Stemmene i hodet», om unge med schizofreni-diagnoser. Hun forteller om å miste grepet på virkeligheten. «Alle kan bli psykotiske», sier hun.

En annen som forteller er Arni Thor Høskuldsson, som spilte bort en million kroner på nettspill. Han forteller om selvmordstanker og skam. «Jeg ble mer og mer avhengig og brukte mye tid på å skjule det», sier han. Han har fått pris for å stå fram med en utfordring som få orker å fortelle om, men som berører en hel del personer.

Hvis vi skal ha et samfunn som alle kan ha gode liv i, må vi rett og slett ikke bruke så mye av informasjonsstrømmen på uvesentligheter. De utallige overskriftene om plutselig rikdom skaper en falsk forestilling om at det er mulig for alle, for ikke å si forventet. På tv fortsetter reklamen for pengespill med: «I forrige uke var det fem personer som ble lottomillionærer. Denne gangen kan det bli deg!». Den sjansen er så minimal at det ikke er verdt å bruke tid på den.

Åpne mennesker

Tenk om de hadde sagt: «I forrige uke ble fire personer friske av psykose. Denne gangen kan det bli deg!» Da hadde vi gjennomskuet retorikken, for vi vet at det krever også riktig hjelp, god behandling og stor innsats fra den det gjelder.

De viktige historiene er ikke om lotterier og millioner, de er om tøffe, åpne mennesker som baner vei og gjør samfunnet litt bedre for andre.