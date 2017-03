Hurra for Nav

Jeg ble arbeidsledig for første gang i mitt liv da jeg mistet bedriften min. Jeg hadde det ganske tøft og skulle plutselig ivaretas av «monsteret» NAV. Motvillig registrerte jeg meg som arbeidsledig. Det var nødvendig for å kunne motta dagpenger. Jeg håpet vel egentlig at jeg kunne være «usynlig», motta pengene, og få jobb etter hvert.

Men nei….Jeg ble plukket opp og innkalt til et Infomøte hos NAV. «Hvorfor skal jeg dit?, jeg trenger bare å få dagpenger, så kommer jobben etter hvert» var tankene da jeg fikk innkallingen. Men beskjeden var klar om at skulle jeg fortsatt ha dagpenger så var det bare å møte opp.

Full av fordommer mot NAV og alle de andre som skulle på møtet stilte jeg opp. Her ble jeg «blåst av banen». Damen som holdt møtet ville jo bare mitt beste. Hun var informativ og hadde gode løsninger for hvordan man skulle søke jobb (noe jeg ikke hadde gjort på 20 år). Hun fortalte om hvordan man selger seg selv på best mulig måte på NAV sine sider og mange andre nyttige og nødvendige råd. Jeg gikk hjem fra møtet som «nyfrelst» og klar til å møte arbeidsløshetshverdagen.

Nå skal jeg etter en lengre periode med både jobb og sykemelding starte min egen bedrift igjen, og er tilbake i NAV-systemet. Litt mindre skeptisk denne gangen, men jeg blir fremdeles overrasket over at de supre menneskene som jobber i NAV. Denne gangen er veien litt mer kronglete og jeg har enda mer kontakt med NAV. Det er fantastisk å oppleve at alle er løsningsorienterte og legger til rette for at jeg skal ha det bra og komme i gang med bedriften. Jeg blir oppringt av en veileder for å få kartlagt hva jeg har krav på, men også hvilke muligheter som ligger i NAV for gründere som vil starte egen bedrift. Hver gang jeg ringer NAV møter jeg en hyggelig stemme som spør hvordan de kan hjelpe. Så til alle som har fordommer mot NAV og systemene vi har i NAV-Norge; Dere må tenke om igjen. For vi skal være glad for systemene og alle de som jobber hver dag med et smil for at alle som trenger hjelp skal få det de har krav på.

Hurra for NAV og alle som jobber der!