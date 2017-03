Hurtigbåt uten beredskap

Jeg er ansatt ved UiT Harstad og bruker derfor hurtigbåten ofte.

Fredag den 17. februar reiste jeg med hurtigbåten fra Tromsø til Harstad, med avgang klokken 16.15.

I løpet av fredagen blåste det opp til storm (opp mot 25 m/sek) og Troms Fylkestrafikk besluttet da, etter å ha passert Finnsnes, å vende tilbake – først til Finnsnes, og så videre til Tromsø. Det var en fornuftig beslutning som ivaretok sikkerheten for både besetningen og passasjerene. Vi passasjerer ble informert via høyttalerne ombord. Vi fikk samtidig beskjed om at det ikke ville bli satt opp busser for videre transport. Det var opp til hver og en av oss å sørge for reisen videre, fikk vi vite.

Ingen informasjoner

Flere av oss ønsket å gå av på Finnsnes, men vi fikk ingen informasjon fra besetningen om vi kunne ta oss videre derfra til Harstad med kollektivtransport; om det fantes bilutleie på Finnsnes; eller om det var overnattingsmuligheter der.

Svaret vi fikk var at den slags informasjon ikke inngikk i rederiets avtale. Det er Troms Fylkestrafikks ansvar. Etter noe diskusjon mellom enkelte av passasjerene og mannskapet, kom det fram at Troms Fylkestrafikk hadde forsøkt å leie buss, men ingen buss-selskap var villige til å kjøre i stormen. Den informasjonen ble ikke gitt via høyttalerne.

Hvilke tiltak?

Håndteringen fra Troms Fylkestrafikks side av situasjonen som oppstod under denne reisen, gjør meg urolig, ettersom mange av passasjerene er sårbare: Mindreårige som reiser alene; ungdommer med begrenset tilgang på ekstra penger; eldre mennesker som kommer rett fra sykehuset eller mennesker med ulike funksjonshemminger.

Jeg fulgte opp med e-post til Troms Fylkestrafikk, og ønsket å få vite hva avtalen med rederiet sier om informasjonsplikt til passasjerene når uønskede hendelser inntreffer – eller hvilke tiltakskort Troms Fylkestrafikk har. Tar Troms Fylkestrafikk ansvar for passasjerene ved uønskede hendelser?

Måten Troms Fylkestrafikk håndterte situasjonen på under denne fredagens reise var preget av ansvarsfraskrivelse. Det gjør at jeg undrer meg over hvilken beredskap eller hvilke tiltakskort Troms Fylkestrafikk har overfor oss passasjerer.

Hvorfor mindre ansvar?

Ifølge svaret fra kundesenteret ved Troms Fylkestrafikk: - Det er passasjerenes ansvar å følge med på nettsider hvis man planlegger å reise, og å ta sine forholdsregler - som f.eks. ikke å la barn reise alene etc. Generelt sett tar ikke Troms Fylkestrafikk ansvar for værproblemer som måtte oppstå for passasjerene, men prøver sitt ytterste for å løse problemene.

Hvorfor er det så stor forskjell mellom måten man reiser på? Når vi flyr, tar flyselskapet ansvar for passasjerene som har sjekket inn. Dersom et fly blir innstilt pga værforholdene, eller må lande på en annen flyplass enn dit det skal, har flyselskapet et ansvar og en beredskap klar for passasjerene.

Om tilsvarende skulle skje under reise med hurtigbåten derimot, risikerer passasjerene teoretisk altså å kunne bli sluppet av på hvilken som helst øy eller havn uten at Troms Fylkestrafikk tar ansvar for passasjerene. Virkelig? Det er ikke billigere å ta hurtigbåten enn å fly , så hvorfor har da Troms Fylkestrafikk mindre ansvar for passasjerene enn flyselskapene?

For egen risiko

Dersom en større uønsket hendelse skulle inntreffe, tar ikke Troms Fylkestrafikk ansvar for oss passasjerer, ettersom det ikke finnes noen beredskap/tiltakskort for passasjerene. Nå vet jeg ikke om jeg tar sjansen på å bruke hurtigbåten med Troms Fylkestrafikk mer.

Skal vi passasjerer ha det slik? Reiser vi med hurtigbåten er det på egen risiko, og dersom noe inntreffer, må du selv sørge for transporten videre, uansett hvor du blir sluppet av!