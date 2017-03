- Styrk psykiatritjenestene ved UNN

UTTALELSE FRA HARSTAD ARBEIDERPARTIS ÅRSMØTE:

Harstad Arbeiderparti årsmøte er svært opptatt av at vår region må få tilført flere ressurser i spesialisthelsetjenesten innen rus- og psykiatritjenesten. Ut fra dagens behov, med et økende omfang og økende etterspørsel, må tjenestene styrkes lokalt, med økt kompetanse, mer bemanning og 24-timers beredskap.

Midtre Hålogaland er den mest befolkningstette regionen i Nord Norge. For Harstad Arbeiderparti kan det synes som om den psykiske helsetjenesten ikke er dimensjonert i forhold til befolkningstettheten. Dette til tross for en prisverdig satsing de senere årene.

Harstad Arbeiderparti har stort fokus og tro på tidlig innsats og forebygging også innen psykiatritjenestene. Derfor har Harstad kommune de senere årene gjort mye for å forbedre den kommunale delen av psykiatritjenesten. Det er da frustrerende å se at de som trenger mer og spesialisert hjelp enn det kommunen skal gi, ofte faller mellom ”to stoler”, eller at det ikke er kapasitet i spesialisthelsetjenesten.

Årsmøtet ser dessverre at flere barn, ungdom og voksne de siste årene har hatt behov for å få mer spesialisert hjelp raskere. De tragiske hendelsene som vi har sett i oppslag i lokalmedia, kunne kanskje vært unngått ved bedre og raskere tilbud. Det gjelder både den akutte - og den mer langsiktige hjelpen som denne pasientgruppen trenger. Tryggheten både for pasienten og pårørende for at spesialhelsetjenesten gir de beste hjelpen som er mulig, er avgjørende for tilliten. Derfor må tjenesten være forutsigbar og helprofesjonell gjennom hele døgnet. Psykisk syke må ikke møtes med stengte dører eller beskjed om å komme tilbake neste dag.



Harstad Arbeiderpartis årsmøte ber Helse Nord og UNN om å styrke tilbudene innen rus- og psykiatritjenestene ved UNN Harstad med økt kompetanse, mer bemanning og 24-timers beredskap.