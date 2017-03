Heia Harstad - nå må vi samarbeide

LESERINNLEGG:

Kommunestyret vedtok ny sentrumsplan for byen vår i desember 2016. Nå er kartet utformet, og nå venter vi bare på at det skal bygges enda mer- til glede for alle innbyggerne sånn at Harstad by fortsatt kan være «attraktiv hele livet».

Det nye Statoilbygget er tatt i bruk og skal snart feires med offisiell åpning. Det har blitt et flott signalbygg som åpner seg mot sjøen og inviterer til suksess og framtidstro. Vi har hørt signaler om et nytt Harstad Sentrum Syd som skal binde det nye bygget og området sammen med sentrum på en måte som innbyr til å gå, sykle og oppholde seg der.

Harstad kommune har de siste årene bygget ny skole og ny idrettshall på Seljestad, nytt sykehjem på Bergsodden, ny barnehage på Gullhaugen og ny Harstad Skole er under bygging samtidig som vi snart setter spaden i jorda for nytt oppvekstsenter på Grytøya.

Kommunen har ikke økonomiske muskler til å investere i flere store byggeprosjekter i de nærmeste årene. I 2016 betalte vi ned 77 millioner i avdrag på lån, samtidig som vi tok opp 130 millioner i nye lån. Dette kan sammenliknes med å bruke kredittkort for å kjøpe hytte når man burde betalt ned på huslånet. En situasjon som kvalifiserer til deltakelse i Luksusfellen på TV. Kommende helsehus, 100 nye kommunale boliger, antydninger om kommunalt p-hus i sentrum, barnehage i Sørvik og nytt sykehjem – til sammen koster dette et unevnelig antall millioner. Hvis vi skal opprettholde takten på nyetableringer er vi nødt til å tenke annerledes. Kommunen må søke samarbeid med næringsaktører som har nødvendige ressurser og kapital til å reise store bygg- der det offentlige kan gå inn som leietaker og derved slippe investeringsbelastningen og risikoen.

Et levende bysentrum skapes gjennom et finstemt samspill mellom offentlige tilbud, næringsliv og private interesser. Det må finnes steder å være som er gratis og åpne for alle- parker, plasser, «byrom» som det er blitt så populært å snakke om. Et viktig offentlig tilbud som bibliotek bør også ligge sentralt i et sentrumsbilde. Likeså bidrar kino og gallerier med nødvendig variasjon av tilbud utover butikker, kafeer og restauranter.

Det er ordentlig gode nyheter at bygget som er tegnet inn på sentrumsplanen over Larsneset ser ut til å kunne realiseres i regi av lokale næringsaktører. Her er det lagt til rette for både kino og bibliotek, sammen med butikker, kafeer, noen boliger og parkeringsplasser. La oss bare håpe at dette prosjektet kommer i gang jo før, jo heller. Et praktbygg som dette vil bli et naturlig samlingspunkt og vil gi sentrum et sårt tiltrengt løft.

Så har vi en ny, stor utfordring i byen vår som må løses med bred tverrpolitisk enighet. Vi trenger nye rådhusfasiliteter. Enten i form av betydelig oppgradering av eksisterende bygningsmasse eller i form av nybygg. Særlig det gamle sykehuset som i dag huser Rådhus 1 b er langt unna å tilfredsstille dagens krav til standard. Det blir det spennende å se hvor og hvordan vi kan realisere framtidens rådhusbehov. Statoil eier ikke sitt eget bygg selv, kanskje vi som kommune burde leie rådhus også? Det må i hvert fall være lov å tenke tanken.