Bestemødre, mødre og tanter er bekymret. De sitter musestille og ser på at det vokser opp en generasjon gutter som styres med jernhånd av unge, sterke, kravstore jenter.

På selveste kvinnedagen er det grunn til å slå alarm om mannen. Han tør det ikke selv.

Velger bort kvinner

Vi kjenner unge menn som ikke orker å inngå forhold til norske kvinner. Enkelte damer er nemlig blitt så kravstore at selv tøffe karer ikke ønsker å begi seg undertrykkelsen i vold.

Mange unge damer er blitt ganske så storforlangende. De vil ha myke, maskuline, sårbare - men også sterke - menn. Gutta må gjerne sette sine egne liv på vent for at jentene skal bli fornøyde. Men mange menn er ikke villig til å oppgi interesser og hobbyer. De velger å forbli single.

Underkastelse

Menn vi har snakket med sier rett ut at et kjæresteforhold ikke er verdt et liv i underkastelse. Behov for nærhet løser de ved å sjekke opp en dame for en kveld.

For de unge kvinnene vet hva de vil og de bestemmer det meste. Herren i huset må pent spørre om lov til å se fotballkamp med gutta, eller slippe å vaske huset i dag også. Sier divaen nei, så blir det enten sånn, eller månelyst. For det er lenge siden mannen var sjefen i huset. Heldigvis, vil mange si.

Men rett skal være rett, ikke alle unge kvinner er like krevende. Likevel er det grunn til å rope varsku. Både menn og kvinner bør realitetsorientere seg. Det er ikke likestilling når maktforholdet setter den ene parten på trone.

Det finnes selvfølgelig mange godt fungerende parforhold der ute. Men bak mange fasader skjuler det seg en kvinnelig sjef, og en tøffelhelt som bare må finne seg i å logre med halen.

Full pakke

Verst sies det å være på Valentinsdagen. Da forventer mange unge frøkner full pakke. Den arme stakkaren som tror det er nok å kjøpe med seg en blomsterkvast fra bensinstasjonen, får gjennomgå. Her forlanges både spa, smykker og middag på byen.

Over tid er det blitt kultur å bygge opp jentene, på bekostning av gutta, bevisst eller ubevisst. Også vi heier på sterke jenter. Men nå har det gått for langt. Bestemødre, mødre og tanter gikk i sin tid i tog for å bli likestilt med mennene. Nå må de ut i gatene igjen. Denne gangen for å hjelpe heltene sine ut av tøflene.