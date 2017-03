- Likestillinga settes i revers

LESERINNLEGG:

Etter at Høyre og FrP-regjeringa kuttet fedrekvoten, tar menn nå mindre pappaperm enn før. Nå ser vi konsekvensen av at Høyre og FrP kutta i pappapermen. Færre menn er hjemme med barna sine, og dermed settes likestillinga i revers.

Andelen fedre som tar mer enn ti ukers pappaperm er blitt mer enn halvert etter at Høyre og FrP-regjeringen kuttet pappakvoten, viser tall fra NAV omtalt i Dagens Næringsliv. Dette er i strid med hva Høyre sa i 2013, om at fedre ikke ville ta ut mindre permisjon, men at det heller kunne øke.

Å kutte i fedrekvoten var en elendig ide, med negative følger for både fedre, barn og likestillinga. Men regjeringa lytta ikke til advarslene. Dette går også ut over likestillingen i arbeidslivet. Fedrekvoten er et veldig effektivt tiltak for å utjevne noen av urettferdighetene mellom menn og kvinner.

Undertegnede ledet Aps Familieutvalg, som kom med flere forslag for å bedre likestillinga. Ett av de viktigste forslagene var å øke fedrekvoten. Det vil bli vedtatt på Aps landsmøte til våren.

Hvis vi vil ha likestilte foreldre og at fedre tar mer omsorg for barna må fedrekvoten økes igjen. Det er også viktig for utviklinga i arbeidslivet. Ap vil gi fedre minst 14 uker selvstendig permisjon.

Jeg har en klar oppfordring til partiet Høyre:

Høyre har valgt å lukke ørene for all kunnskap vi har om hvor viktig foreldrepermisjon er for både mor og far. Men det er ikke for sent å snu. Jeg håper alle fornuftige Høyrefolk stemmer for en økning av fedrekvoten på Høyres landsmøte til helga.

Ap, forskere, NHO og fagbevegelse advarte i 2013 regjeringa mot å kutte pappaperm. Forskere sa rett ut at fedre ville ta langt mindre permisjon dersom fedrekvoten ble kutta. Dette valgte Høyre å ikke lytte til.

Høyres kvinnepolitiske leder Julie Brodtkorb uttalte til Aftenposten 30.07.2013 at "Jeg tror flere fedre i fremtiden vil ta mer permisjon. Moderne fedre ønsker å være med sine barn. Å kutte ut mammaperm og pappakvote og erstatte begge med en felles foreldrepermisjon tror jeg vil bidra til det".

NAV-statistikken viser at fedre tar kortere permisjon etter at regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker 1. juli 2014. Mens 34 prosent menn tok ut mer enn ti uker de tre første kvartalene i 2015, var andelen falt til 12 prosent i samme periode i 2016.

Høyre om pappaperm:

Januar 2010: «Høyrekvinner vil kvitte seg med fedrekvote», «Hun mener det er manglende tillit til menn som gjør at man har en egen fedrekvote i dag» - http://www.vl.no/hoyrekvinner-vil-kvitte-seg-med-fedrekvote-1.17366

Juli 2011: Linda Hofstad Helleland mener at «fedrekvotens tid er forbi» - «Jeg tror de færreste fedre ville valgt mindre permisjon i dag selv om det ikke var pålagt.» - https://hoyre.no/aktuelt/arkiv/fedrekvotens-tid-er-forbi/

Oktober 2012: Høyre og Frp lover å kutte pappakvoten, fedrekvoten er «mistillit mot barnefamilier» - http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stoltenberg-regjeringen/hoeyre-og-frp-lover-aa-kutte-pappakvoten/a/10046804/

Juli 2013: «Høyre tror ikke på forskerne», «Jeg tror flere fedre i fremtiden vil ta mer permisjon» - http://www.aftenposten.no/norge/politikk/Hoyre-tror-ikke-pa-forskerne-113291b.html

Juli 2013: Erna Solberg ber fedre være tøffere i møte med arbeidsgiver - http://www.aftenposten.no/norge/Vil-kutte-pappakvoten--ber-fedre-vare-toffe-med-arbeidsgiver-113427b.html

August 2013: Berger Røsland og Astrup, «I motsetning til de rødgrønne mener vi at den moderne mannen i 2013 ikke må tvinges til å være sammen med sine barn.» - https://hoyre.no/aktuelt/arkiv/far-trenger-ikke-tvinges/

November 2013: «Sparer millioner på at fedre tar ut mindre permisjon» - http://www.aftenposten.no/norge/Sparer-millioner-pa-at-fedre-tar-ut-mindre-permisjon-104087b.html