Etter den siste tidens «avsløringer» i HT omkring Gammelbryggas alder og opprinnelse er det på sin plass med noen korrigeringer. Jeg ønsker ikke å utbasunere standpunkter for eller mot riving eller flytting, bare gi noen faglige saksopplysninger som HT har oversett.

Flytting av trebygninger var tidligere regelen snarere enn unntaket. De fleste eldre trehus i Nord-Norge har vært flyttet minst en gang. Noen har blitt flyttet rundt på ett og samme gårdstun eller bydel, andre har blitt flyttet fra nabobygda eller en av nabofjordene, mens enkelte har blitt flyttet fra andre fylker eller sågar landsdeler. Gjenbruk var regelen. I forbindelse med flytting var det også vanlig med ombygging eller påbygging.

Må ikke være nybygg

At Gammelbrygga skulle være et nybygg i 1918 kan derfor ikke fastslås. Det er en tolkning og ingen «avsløring». Det er kan hende mer sannsynlig at brygga ble flyttet fra der Henriksengården senere ble bygget og i rett linje lengre ut på en utfylling i sjøen. Det ville i så fall vært «det normale» å gjøre. Det er da ikke snakk om gjenbruk av noen plankebiter, men full demontering og gjenoppbygging. I denne forbindelse kan den ha blitt litt forlenget og fått ny røsting med mansardtak. Det ville også vært normalt. I så fall ville det vanlige være å benytte seg av en arkitekt for å få tegnet bygningen inkludert tilføyelser før gjenoppføring.

Jeg kan ikke dokumentere et slikt hendelsesforløp. Men rett skal være rett: HT overdriver nok en smule når de mener å kunne fortelle hvor brygga kom fra og hvor gammel den er. HT har i stedet lagt til nok en «myte» om Gammelbrygga.

Sår tvil

At HT sår tvil om at brygga forteller noe om byens «storhetstid som fiskeristed» og at det ikke kan dokumenteres at den var «viktig for byens utvikling», er påstander uten betydning og innhold. Alle bryggene var en del av byens maritime historie og dokumenterer byens tidligere sterke tilknytning til sjøen.

Kanskje kan man si at «storsildtida» bygde byen. Det betyr ikke at alle bryggene ble bygget for å ta imot sild, men ble oppført som et resultat av det økonomiske oppsvinget som stedet fikk. Bryggene var datidens godsterminaler, der det fra båter ble lastet og losset gods som matvarer, isenkram, fisk, trelast, møbler, osv. Ofte forskjellige typer gods i løpet av årets sesonger, og ikke så sjeldent la man om forretningsdriften til ande typer gods om det viste seg å være lønnsomt.

Ut fra et foto ser vi for eksempel at Gammelbrygga en periode har vært benyttet til å losse trelast. Og trelast var nødvendig for å bygge byen som var under sterk vekst. Gammelbrygga var neppe viktigere enn alle de andre bryggene, verken for utviklingen av byen eller for byens identitet. Forskjellen mellom Gammelbrygga og de andre bryggene i rekka er at alle de andre er borte i dag.

Kan ikke rokke ved tradisjonen

I følge tradisjonen ble Gammelbrygga flyttet til Harstad fra Senja i 1870. Her har den altså stått som trelastbrygge der Henriksengården i dag ligger. Dessverre har ikke HT’s undersøkelser vært opptatt av å finne opprinnelsen til brygga. Det er dermed ingenting så langt som kan rokke ved denne tradisjonen.

Om Gammelbrygga kom fra Senja eller fra andre steder langs kysten, om den var et nybygg i 1918 eller om den har stått i en mannsalder før den ble flyttet i 1870, kan vi altså ikke slå fast med sikkerhet. Det er bare en måte å finne ut alderen til Gammelbrygga. Det er ved å foreta en dendrokronologisk datering. Da vil man kunne slå fast hvilket år tømmeret ble hugget og hvor tømmeret ble hentet fra. Regelen var at tømmeret ble hugget om vinteren og bygningen oppført i løpet av den kommende vår, sommer eller høst.

Mytene blir flere

Det er i alle fall interessant at Gammelbrygga fremdeles i dag kan gi oss ny kunnskap om byens utvikling. Om gamle strandlinjer, utfyllinger, handelsaktivitet, bygningskultur og arkitektur.

Det synes for eksempel å ha vært en hel rad med brygger med mansardtak, der Gammelbrygga er den siste gjenværende brygga med dette stiluttrykket. Gamle strandlinjer flyttes, «nye» fyllinger avsløres og gamle arkitektoniske trekk dokumenteres. Kanskje er det ikke avgjørende for bryggas verdi som kulturminne om den er fra 1918 eller 1850, eller hvor mange ganger den har vært flyttet. Gammelbrygga synes å leve sitt eget liv, mens mytene den omgir seg med blir stadig flere.