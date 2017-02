- Denne barnehagen kan ikke ses bort fra i regnestykket for barnehageutvikling i kommunen

LESERINNLEGG:

Åpent brev fra SU ved Trondenes Musikkbarnehage Harstad 21/02-2017

Gjennom kalenderåret 2016 har Trondarnes Musikkbarnehage jobbet tett med Harstad Kommune om en utvidelse av barnehagen og oppføring av et nytt bygg. Dette er inntil videre satt på vent fra barnehagens/skolens side i påvente av klare og tydelige signaler fra Harstad Kommune. Prosessen har gått litt i rykk og napp, men skolens rektor og barnehagens pedagogiske leder har begge vært tydelige i barnehagens og skolens planer for denne utbyggingen. Barnehagefaglig rådgiver Ingvild Rogstad har på ingen måte gitt et inntrykk av at disse planene var urealistiske i den gode dialogen barnehagen har hatt med henne.

Så kommer overraskelsen. Etter det vi i foreldregruppa i barnehagen har blitt kjent med gjennom vår gode dialog med pedagogisk leder og rektor har vi erfart at kommunen, ved rådmannen har i sin innstilling til barnehageutviklingen i Harstad Kommune, forskuttert en avgjørelse som ble fattet i Desember 2016. Kommunalsjef i Harstad Kommune (HK) har rett og slett tatt driftstilskuddet til Trondenes Musikkbarnehage ut av kommunens virksomhetsplan (VHP) uten noe form for prosess. Vi vil forsøke å belyse en etter vår mening meget tvetydig og uryddig saksgang hvor vi hevder HK har handlet ubetenksomt i grensen mot lovstridig.

Trondenes Musikkbarnehage, drevet og «eiet» av Harstad Folkehøgskole (tidligere Trondarnes Frilynte Folkehøgskole gjennom 96 år) er pr i dag en én avdelings barnehage med 18 plasser som ligger sentrumsnært plassert med enkel adkomst ved offentlig kommunikasjon. Foreldregruppa forstår slik at kommunen ønsker sentrumsnære plasser, men har for tiden ikke økonomi til å erverve eiendom for opprettelse av disse. Jmf. ordførerens utsagn på informasjonsmøtet i desember om VHP for HK. Ordførerens utsagn bekreftes for øvrig av et pågående generasjonsskifte i demografien i nærområdet Trondenes/Hagebyen. Det er også med stor sannsynlighet barnefamilier som vil være bosatt i forbindelse med forsvarets aktiviteter på trondeneshalvøya i fremtiden, her alene er det pr i dag mellom femten og tjue barnehagebarn hos de ansatte på KJK alene. Her mener vi det er for et kinderegg å regne å videreføre tilskuddet til Trondenes Musikkbarnehage. Det er enkel adkomst med kollektivtilbud, det er mulig å gå/sykle og det er et eksisterende tilbud av høy pedagogisk kvalitet.

Vi forventer ryddighet og forutsigbarhet en saksgang som dette, de påvirker og omhandler de mest sårbare i samfunnet, barna våre. Det som vi i foreldregruppa nå erfarer er at rådmannen i Harstad Kommune ikke respekterer verken basale behov for trygghet eller lover og regler for sak og prosess. Dette er et arbeidssted som har vært drevet i flere tiår. Både av hensyn til de ansatte og av hensyn til barna forventes det en ryddig og ikke minst lovlig saksgang.

Harstad Kommune ved rådmannen har altså slik vi i foreldregruppa forstår forskuttert avgjørelsen om støtte til både fortsatt drift av barnehagen og nybygging før dette var skikkelig behandlet. Se tidslinje over korrespondansen mellom barnehagen/folkehøgskolen og HK som er vedlagt. Vi hevder planene om utbygging/fortsatt drift har vært kommunisert klart og tydelig overfor HK gjennom hele kalenderåret 2016 fra rektor og pedagogisk leder. Den ene uttalelsen fra avtroppende styreleder, som er gitt uten et styrevedtak i ryggen, anser vi for å være uinteressant i forhold til den mengde korrespondanse og kommunikasjon som ellers har funnet sted med tanke på drift og utvidelse. Etter vårt syn er det merkelig at den ene uttalelsen tillegges mye større viktighet av HK enn summen av samhandling før, under og etter denne.

Dagens styre er helt i tråd med rektors og pedagogisk leders retning for skolen og barnehagen. Det søkes ikke om nyopprettelse, men fortsatt drift. Styrets vedtak sier at Harstad Folkehøgskole skal drifte Trondarnes Musikkbarnehage videre, også etter våren 2017. Den må slik regnes med, og tildeles økonomisk støtte i tråd med tidligere år. Denne barnehagen, som altså er sentrumsnær, kan ikke ses bort fra i regnestykket for barnehageutvikling i Harstad Kommune. Det er dette rådmannen etter vårt syn har gjort ved å bare ta barnehagen ut av virksomhetsplanen ved et pennestrøk.