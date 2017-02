- Rullebanen på Evenes skal ikke bygges ut

LESERINNLEGG:

I forbindelse med mitt besøk til Andøya forrige uke, snakket jeg med Andøyposten. De refererer til at jeg skal ha uttrykt usikkerhet rundt mulig utbygging av rullebanen på Evenes.

De mener at fordi jeg ikke kjente detaljene i en rapport fra Rambøll fra 2010, har jeg skapt usikkerhet knyttet til utbyggingskostnader på Evenes. Det blir en feilaktig kobling. Jeg har konsekvent framholdt at vi er trygge på tallgrunnlaget når det gjelder samling av aktiviteten på Evenes, og vi har også vært tydelige på at det ikke er aktuelt med en rullebaneforlengelse.

Evenes er allerede en av landets lengste flyplasser med en rullebanelengde på mer enn 2.800 meter. Som med alle større prosjekter gjennomføres nå en konseptvalgutredning som vil bli eksternt kvalitetssikret. Dette arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2017. Så langt har vi ikke sett noe som tyder på at det vil bli vesentlige endringer i tallgrunnlaget.