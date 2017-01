- Prisoverskridelsen kan lett fremstå som et politisk bedrag

DEBATTINNLEGG: "Veipakke Harstad. En refleksjon."

Etter en noe fremskreden produksjon med uavklart status, står meninger og holdninger om Harstadpakken fortsatt delte – i all vesentlighet slik.

- De som er imot bompenger av prinsipp.

- De som motstrebende aksepterte den finansielle modellen ut fra et forespeilet flott resultat.

- De som hele tiden har vært for den presenterte pakken.

Den dramatiske prisoverskridelsen som så langt utgjør en dobling av bilistenes andel, er et forhold som lett kan fremstå som et politisk bedrag. Når våre folkevalgte lokalt nå igjen har talt, rinner det oss i hu at mange av dem talte tidligere med annet fortegn. En av disse er partiet Venstre som etter sin tidligere vingling nå velger å bagatellisere den økonomiske utvikling i saken. Kanskje evner man ikke å se summen av konsekvenser for den enkelte husstand – en kostnadsøkning her er jo ingenlunde alene og ikke alle lønningsposer er like store. Salige Bratteli sa for øvrig i sin periode som statsminister at det er ingen grense for hva man kan påføre det norske folk av skatter og avgifter, bare man tar det i små doser.

Å være «attraktiv hele livet» forplikter. Da må man lytte og utvise klokskap relatert til dem man skal være attraktiv for. I denne sammenheng har kunnskap og kyndig ledelse i altfor stor grad vært fraværende og nøret opp under en allerede fremskreden politikerforakt – ulikt fordelt.

Så står de da der i hverandres selskap – ordføreren som ifølge seg selv ikke har greie på noe hun har påtatt seg å lede og varaordføreren som er overbevist om at innbyggerne mener noe annet enn de selv mener. Og bak dem står en regional vegsjef som heller ikke innrømmer kontroll. Du verden.

I samme slengen presenterer man en sterkt forsinket sentrumsplan som vender ryggen til de fleste råd og brukerinnspill – for vegpakken og sentrumsplanen henger jo sammen, ikke sant (?)

- Man bygger en kostbar tunnel for å redusere bytrafikk.

- Man vedtar en sentrumsplan som leder bytrafikk gjennom unødig mange gater.

- Man presenterer og iverksetter en vegpakke uten finansiell realisme – bevisst eller ubevisst?

- Man gjør dramatisk fordyrende inngrep undervegs i vegpakkens fremdrift.

- Man oppfordrer til økt bruk av kollektiv transport som ikke er på plass og som på sin side vil undergrave Harstadpakkens økonomi ytterligere.

- Man tror på en grønn by med mange handlende uten biler!

Du verden enda en gang.

Veganlegget blir uten tvil staselig og funksjonelt til glede for alle - om enn unødig flott. Dog – det er særdeles uprofesjonelt fundamentert og drevet frem under ukyndig og klønete kontroll med brukernes pengebok som pant. Man skal ikke undre seg over at svært mange reagerer, både på pris og lokalpolitisk håndtering. En ting er også sikkert – den folkelige omtalen ville ikke tatt seg godt ut på trykk. Kanskje ville Harstad by og dens politiske selvfølelse vært tjent med at noen nå tar konsekvensen av så vel sin utilstrekkelighet som sin vurderingsevne.