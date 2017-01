Derfor vil Venstre ikke snu om Harstadpakken

I helga holdt Harstad Venstre sitt årsmøte. Der stiller lokallaget seg bak varaordfører Maria Serafia Fjellstad som har stått i spissen for å fullføre hele pakken.

Her er partiets årsmøteuttalelse:

Veipakken gir et positivt løft for byens innbyggere, for samfunn, næringsliv, miljø og mulighetene for å leve det gode liv i Harstad. Harstad Venstre gleder seg til veipakken steg for steg pakkes opp og fullføres.

Harstadpakken skal bidra til et godt bomiljø, til å gjøre det trivelig å gå, sykle og oppholde seg i sentrum. Pakken skal også sørge for å binde sammen hele byen for alle trafikanter. Vi ser allerede de første resultatene av pakken, og for Venstre er saken enkel: Prosjektet må fullføres i sin helhet.

Derfor blir det dyrere

Veipakken blir 1 milliard kroner dyrere enn det vi antok i 2012. Grunnene er flere. Her er noen:

• Noen delprosjekter blir dyrere enn det skissen tilsa. For eksempel får Sama-krysset en mye høyere kvalitet enn forutsatt, til beste ikke minst for skoleunger.

• Nye statlige forskrifter innebærer standardheving. Dagens krav til fortau og sykkelvei er økt fra 2 til 4 meter. Det koster, blant annet gjennom dyrere grunnerverv og økt veibredde.

• Stortinget ga ingen åpning for å budsjettere med sikkerhetsmargin.

• Markedet for entreprenører er svært godt. Anbudene blir høyere enn antatt for mange år siden.

Venstre mener det er synd at prosjektet er blitt dyrere enn det vi ble forespeilet, og vi forstår frustrasjonen og kritikken som er kommet. Vi mener likevel det er helt rett å fullføre pakken i sin helhet. Bare slik vil vi nå alle de positive målene, og bare slik vil vi kunne få statlig merfinansiering. Dersom deler av prosjektet utsettes, vil Harstad komme bakerst i køen for statlig merfinansiering senere.

Dette vil fall bort ved stopp nå

Dersom vi stopper Harstadpakken nå, vil Harstad bli bilbyen, ikke den moderne og den miljøvennlige byen vi ønsker oss, byen som har et transportsystem som er tilrettelagt også for syklister og gående. Noen tiltak som ikke vil bli gjennomført hvis vi stanser prosjektet:

• Sammenhengende gang- og sykkelveier fra Kanebogen til Sama.

• Viktigere deler av tilrettelegging av Trondenesveien for myke trafikanter.

• Gang- og sykkelvei i Tennvassåsen/Åsegarden.

• Tilrettelegging av Rema-krysset for god transport til Sjøkanten senter og Statoil.

• Påkjøringsrampen fra Mercur.

• Tilretteleggingen for kollektivtrafikk i sin helhet.

For å sikre disse tiltakene må vi fullføre Harstadpakken.