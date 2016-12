- For landets rikeste er det desember hele året

Halv skatt i desember har siden LO kom med kravet i 1952 vært en viktig del for å lette situasjonen for vanlige folk i julestria. Men for landets aller rikeste er det desember hele året.

For denne privilegerte gruppen stiller nemlig Høyre og FrP opp som spandabel julenisse året rundt. Med Høyre og FrP får nemlig landets aller rikeste 1800 kroner i skattekutt, hver eneste dag. 90% av norske skattebetalere, eller “folk flest”, må klare seg med 7 kroner dagen.

Med denne regjeringen varer ikke jula bare til påske, men hele året - for de med mest fra før. I Arbeiderpartiet sitt alternative budsjett foreslo vi å øke skattene for landets aller rikeste med 3,9 milliarder kroner.

- De med mest bør bidra mest

Vi mener det er rettferdig at de som har mest bidrar mer, mens de som har minst skal måtte bidra mindre. Med vårt alternative budsjett viser vi vei for et mer rettferdig Norge.

Les også: Norges 50 rikeste får 1 milliard kroner i skattelette

Det krever at vi har et skattesystem som sikrer god fordeling av velferden og forhindrer at forskjellene mellom folk øker. Det er bevist gang på gang at formuesskatten er den mest treffsikre skatten med tanke på omfordeling.

Det slår bl.flere både Piketty, NHH og regjeringens egen rapport om effektivitet fra 2015 tydelig fast. Regjeringen har valgt å lukke ørene til forskningen og styrer på den måten Norge inn i en fremtid med mer ulikhet.

Høyst ironisk

For et parti som stadig forfekter at de jobber for å fremme vekst, er det høyst ironisk at Høyre mener det gir en større effekt at Norges rikeste kan kjøpe seg flere eiendommer i utlandet enn at vanlige folk får mer å rutte mer her hjemme.

(Innlegget er noe forkortet, red.anm)