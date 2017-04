Legger opp til arktisk samarbeid

Festspillene har tatt tradisjonen med å la artister samarbeide til et nytt arktisk nivå; med en tydelig rød tråd, og innført et nytt konsept under årets festspill.

-Verdde Sessions er inspirert av kunnskapsutvekslingen og de livslange vennskapene som oppsto fra den gamle samiske tradisjonen for bytting av varer og tjenester mellom befolkningen ved kysten og reindriftssamene. Målet med det musikalske konseptet er å stimulere til nye samarbeid og kunstuttrykk på tvers av Arktis – uavhengig av uttrykk og sjanger, sier festspilldirektør Maria Utsi.

I løpet av uka er det flere konserter som går under denne merkelappen. her er direktørene beskrivelse av de forskjellige samarbeidene:

Hjaltalín & Bendik

Hjaltalin er en uhyre spennende islandsk bandkonstellasjon, bestående av noen av Islands fremste popnavn. Sammen med årets festspillprofil, Silje Halstensen - Bendik, skal de skape helt nytt materiale til årets Festspill. Siden Hjaltalín består av musikere fra forskjellige band, har musikken også utviklet seg etter hvertsom bandmedlemmer har kommet og gått. Deres siste album er en sprudlende fest for øret, full av varme og intimitet - men tidvis mørk og dyster. Hjaltalíns musikk gaper over uttrykk fra overraskende mange sjangre og bærer preg av en unik kjemi mellom de to vokalistene, Sigríður Thorlacius og Högni Egilsson. Bandet har en internasjonal sound og beveger seg sømløst mellom ulike sjangre og uttrykk, et perfekt utgangspunkt for samarbeid.

Bendik går på sin side inn i dette samarbeidsprosjektet med sitt knallsterke poputtrykk – tydelig inspirert av en industriell, kald sound. Bendik fusjonerer elektronika og pop på en kraftfull måte. Hun har utviklet et helt unikt lydbilde båret frem av voldsomme kontraster, både i tekst og musikk. Bendik balanserer mellom det såre og sterke i sitt budskap, og topper det hele med sin krystallklare vokal.

Bendik kler møtet med Hjaltalíns varierte lydbilde veldig godt, og vi forventer en konsert preget av to sterke uttrykk som skaper musikkmagi sammen.

SILVER LINES: SVANTE HENRYSON & CAPTAIN CREDIBLE (SE/UK/NO)

Svante Henryson er en svensk komponist og cellist, en komplett musiker som også spiller kontrabass, elbass og er aktiv både innen jazz, klassisk musikk og hardrock. Han har vært innom en rekke sjangere gjennom en spennende og variert karriere. Det fantastiske verket «Vidderna inom mig» ble komponert av Henryson til tekster fra diktsamlingen «Lávlo vizar biellocizaš» (Syng kvitre blåstrupe) av den samiske multikunstneren Nils Aslak Valkeapää og er en hyllest til en av våre aller største samiske kunstnere.

Svante Henrysson tar oss med dypere inn i Nils-Aslak Valkeapääs (”Áillohaš”) verden når han nå går videre til tredje del av boken, ”Kildens Sølvtråder”, eller ”Silver Lines”. Poesien benyttes delvis i sin engelske oversettelse; Stream’s Silver Veins, som er en refleksjon av bakgrunnen for diktene – en reise fra Sápmi for å besøke inuitter på Grønland og Blackfoot-indianere i Canada. Som med ”Vidderna Inom Mig” er det Svantes cello og Aillohas’ poesi i førersetet, men nå med et helt nytt formspråk: inspirert av et futuristisk, sci-fi og elektronisk uttrykk med en anelse komedie og galskap. Der det tidligere var orkesterpartituret som var basen, er det nå kretskortet og elektronikken.

Med seg har han fått elektronikamusikeren og ingeniøren Captain Credible, kjent for sine voldsomt eksentriske uttrykk på et arsenal av egenproduserte elektroniske instrumenter. Captain Credible beskriver musikken sin som ”fulle beats som bader i en sjø av smeltende synther og gamle Nintendokort”. Til dette bestillingsverket bygger han nytt utstyr som vrir, manipulerer og modulerer lyd, samt en telys-styrt synthesizer.

Danseren og koreografen Elle Sofe Henriksen bidrar med en ekstra dimensjon i prosjektet, sammen med sin faste danser Marianne Kjærsund. Elle Sofe jobber med dans, koreografi og film, og er engasjert i å formidle samiske uttrykk til et større publikum gjennom dansekunst og film. Marianne Kjærsund er samtidsdanser og har siden 2005 vært en aktiv utøver i et mangfold av nordiske prosjekter i det frie feltet. Marianne utforsker stadig et bredt spekter av sceniske uttrykk, og skaper på denne måten en kompleks egenart i sitt bevegelsesspråk.

Vi forventer et helt unikt og sjangeroverskridende uttrykk, basert på gjensidig respekt og tillit mellom artistene – og med Áillohaš’ udødelige tekster som et solid fundament.

EIVØR MED MARIUS ZISKA OG ALLAN TAUSEN (FO)