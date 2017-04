Her er festspillprogrammet

Festspilldirektør Maria Utsi hadde invitert pressen til torsdagens første programpresentasjon av sitt andre festspill.

Hun har vært tidelig på at årets program er fokusert rundt Festspillenes internasjonale, arktiske satsning.

-I år presenterer Festspillene kunstnere og artister fra hele det sirkumpolare området gjennom en rekke urpremierer og samproduksjoner på tvers av sjangre og kunstneriske uttrykk. og vi byr på 19 urpremierer, ti norgespremierer og ti arktiske samarbeidsproduksjoner på tvers av det internasjonale nord, sa hun da hun innledet presentasjonen.

Verde Sessions

Inspirert av det gamle samiske konseptet for samarbeid mellom kyst og vidde, har Festspillene skapt et nytt konsept for musikalsk samarbeid, Verdde Sessions.

Her møtes kunstnere på tvers av nord for å skape ny musikk inspirert av hverandre og med nye fortellinger i fokus. Først ute er Verdde Sessions: Hjaltalín & Bendik. Svante Henryson opptrer sammen med Captain Credible, Elle Sofe Henriksen og Marianne Kjærsund.

Eivør fra Færøyene kommer sammen med Marius Ziska og Allan Tausen - også fra Færøyene.

Hardtslående A Tribe Called Red fra Canada møter noen av våre sterkeste joikere; Marja Helena Fjellheim Mortensson og Sara Marielle Gaup Beaska.

Storsalen

Først ute er åpningsforestillingen nyoperaen NeoArctic, hvor menneskeskapte klimautfordringer iscenesettes av verdenskjente kunstnere. På scenen står et av verdens fremste kammerkor, Lativas Radiokor.

Søndag gir Moddi sammen med Trondheimssolistene og Elle Márjá Eira stemme til viktige, fortiede historier fra hele verden i et nytt scenisk uttrykk.

Mandag er det landsdelens største korprosjekt som går på, med over 200 korister og 75 musikere i et bredt nordnorsk samarbeid om verket Carmina Burana.

Henrik Ibsens udødelige drama presenteres på engelsk av Jo Strømgren Kompani i A Doll’s House

Susanne Sundfør kommer.

Carte Blanche tematiserer asylproblematikken og menneskets perspektiv i While they are floating.

Havboka av Hålogaland Teater avslutter årets storsalsrekke med sin visuelle, ramsalte og viktige beretning om havet.

Nordic Hall

I Nordic Hall er følgende satt opp: Rapperne Mats Dawg/Store Pog Dårlig vane, Tonje Unstad og Orcar Danielson, Hjaltalin og Bendik, The Jerry Cans, landsdelsmusikerne med forestillingen Varder, A tribe called red feat Sapmi, Vök og Kjander.

Karma

Utestedet Karma skal også i år være arena for ny musikk. Det blir unge, up-and-coming nordlige artister; Tromsøbaserte The Modern Times, Johan Airijoki fra Gällivare, Rustholk med feskarnostalgi og lengsel mot nord, visetronika med Evelyn Mali fra Helgeland, den lovende elektropopjoiktrioen ISÁK, nordpop med Lamark fra Bodø, tunge beats, joik og saksimpro med YLVA fra Sverige og Finland, og ikke minst elektronika med Vadsøbaserte Arcane Station.

Jazz og klassisk

Jazzkonsertene arrangeres igjen på Sjøbua, i år kuratert av Nordnorsk Jazzsenter ved produsent Brynjar Rasmussen. Galleri Nord-Norge blir årets arena for klassiske konserter, her presenteres klassisk musikk i verdensklasse, kuratert av Knut Erik Sundquist.

Egne produksjoner

-Festspillene videreutvikler i år sin produsentrolle og har initiert samarbeid på tvers av sjangre og kunstneriske utgangspunkt, sa Usti, og la ut om prosjektene: Det blir urpremiere på et helt nytt scenisk samarbeid og visemagi når Tonje Unstad og Oscar Danielson inntar Nordic Hall, og ikke minst når landsdelsmusikerne svarer på utfordringen fra Festspillene om å samarbeide om en musikalsk reise på tvers av sjangere fra Nordland i sør til Finnmark i nord, Varder, og samler 31 musikere på scenen.

I Handlingsrom: presenterer festspillprofilene Silje Halstensen og Mari Lotherington sitt samarbeidsprosjekt. Her utforsker de hverandres felt i et tomt butikklokale på Amfi Bertheus. Som festspillprofiler har de også egne prosjekter, og Silje Halstensen presenterer en helaften med nytt materiale i Natten, mens Mari Lotherington med Alaska integrerer tekst av Maja Bohne Johnsen i en interaktiv lydinstallasjon.

Årets Festspillutstilling,Subsistence, er kuratert i samarbeid mellom Nordnorsk Kunstmuseum og Anchorage Museum, og tematiserer kompleksiteten i arktiske liv og samfunn.

Scenekunst

Scenekunsten er viktig satsning for Festspillene, og i år presenteres åtte urpremierer.

- Skolen feires i Den Store Skolefesten, neste del i Snakk For DegSjøl-trilogien, ulike versjoner av sannhet tematiseres i i Sannhet av Samovarteatret, vi ser på maktkamp om nordlige havressurser i IONA av Koie og Ferske Scener, menneskelige relasjoner settes i fokus i en innovativ teaterproduksjon i Forholdet av Teaterterminalen, og det blir nyskapende dans med krigshistorien som bakteppe i Glemt av Simone Grøtte.

Transiteater-Bergen med prisbelønte Tore Vagn Lid i spissen presenterer banebrytende scenekunst i Highway Hypnosis, som også får urpremiere på årets Festspill.

Byfest

Det blir norgespremierer av internasjonalt anerkjente scenekunstkompanier i byfesten, med Compagnie Adhok, canadisk nysirkus, og ikke minst et gigantisk kunstprosjekt for å bygge Harstads første togstasjon i full størrelse ved hjelp av pappesker og tape.

- Dette blir årets store kollektive løft, og er helt avhengig av at festivalpublikumet blir med på byggeprosessen, sier Utsi.

Barnas festspill

Også barna får sitt. Det blir Danseforestillingen Tiger Tale, engasjerende og leken dans inspirert av dataspill i Tetris, Nordland Teaters dramatisering av Den lille prinsen, Ola Bremnes’ musikk, Linda Lilleviks fortellinger og Dagfinn Bakkes spektakulære bilder i FLY MED! Skarvene fra Utrøst, og musikkteater om den vanskelige tilhørigheten i Ukjent Land av Figurteatret i Nordland.

- Med årets program tar vi viktige steg for å befeste vår posisjon som de Arktiske Festspillene –Arctic Arts Festival. Vi har satt sammen et program som reflekterer tida vi lever i, og som griper inn i samfunnsdebatten. Alt med utgangspunkt i nord og av nord. Våre historier skapes kontinuerlig, og vi har derfor stort fokus på nyproduksjon og nye samarbeid, noe årets program bærer tydelig preg av, sier festspilldirektør Maria Utsi.