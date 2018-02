Foreslå kandidater til kulturprisen for 2018

kultur

Juryen består av ordfører Marianne Bremnes, assisterende banksjef i Harstad Sparebank, Frank Kulseng, og ansvarlig redaktør Kjell Rune Henriksen i Harstad Tidende.

De ønsker at du kommer med ditt tips til hvem som fortjener prisen på 50.000 kroner.

Du kan komme med forslag på kandidater som har utmerket seg innenfor kulturlivet i hele harstadregionen. Fristen for å sende inn forslag er onsdag 25. februar.

I fjor ble Lars Bremnes hedret for sitt kunstneriske virke. Det var ikke første gang han fikk påskjønnelse for sitt arbeid. I 2000 fikk han Spellemannsprisen for albumet Soløye sammen med søsknene Kari og Ola. For albumet Hjertekaptein med egne melodier vant han Spellemannprisen 2006 i klassen viser, og sammen med Ola Bremnes fikk han Prøysenprisen i 2009.

Den første kulturprisen fra Harstad Sparebank ble utdelt til Terje Rubach og Leif R. Johansen i 1982. Senere har for eksempel Hanna Sundby, Harstad Janitsjar og Bel Chorus mottatt denne prisen.

Det er nok mange som fortjener en kulturpris. Juryen ønsker ditt forslag sendt til redaksjonen@ht.no innen midnatt 25. februar.