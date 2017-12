Høy stjernefaktor på premièren

Det var høy kjendisfaktor på Aurora Kino Fokus på den lukkede verdenspremièren til «Den 12. mann» torsdag. Både regissør Harald Zwart, skuespillerne og andre involverte fra filmen skapte ekstra god stemning med bursdagssang til Thomas «Finger’n» Gullestad, som fylte 37 år på premièredagen.

Tok familien med til Tromsø

Hollywood-stjernen Jonathan Rhys Meyers ble raskt oppsøkt av autografjegere da han ankom den røde løperen, sammen med sin kone Mara Lane og sønnen Wolf.

– Sønnen min fyller faktisk ett år i morgen, forteller Meyers.

Filmstjernen spiller den tyske nazioffiseren Kurt Stage, men har ennå ikke sett filmen selv.

– Jeg hører den skal være bra, og noe helt annet enn originalen fra 50-tallet. Med dagens teknologi man lage mer umiddelbare filmer, og ikke minst i farger, forklarer han.

Familien har vært i Norge noen dager i forbindelse med premièren. Vintertemperaturen i Tromsø skal ifølge skuespilleren ikke være et problem.

– Det var kaldere i Oslo, forsikrer han.

– Virkelig for oss

Ordfører Kristin Røymo var på plass på verdenspremièren og fikk småpratet med filmstjernene.

– Jeg er veldig spent på filmen, og det var kjempestas å få premièren hit til Tromsø, sier ordføreren, og legger til:

– Jeg elsker krigshistorie, og dette er jo vår egen historie. Det blir virkelig for oss og vårt område.

Musiker Per Martinsen ankom med kona Aggie E. Peterson, som spiller Ragnhild Hansen i filmen. Han ser fram til å endelig få se filmen.

– Jeg vet jo ingenting! Hun har holdt alt strengt hemmelig, også i hjemmet, forteller han.

Norske stuntmenn

Stuntmennene Kristoffer Jørgensen og Ola Karlsen fra Arctic Action var også på plass. Jørgensen forteller at det er stor stas at actionsekvensene har fått mye skryt for å være i internasjonal klasse.

– Vi har vært med på alt som ble gjort i Nord-Norge. Det blir gøy å få se den på kino, sier han.

Daglig leder på Verdensteatret Kafe, Erling Falch, har tidligere produsert flere nordnorske filmer, blant annet «Svidd neger». Han har også jobbet på «Den 12. mann».

– Jeg har jobbet med location-befaring. Jeg er i alle fall spent, forteller han.