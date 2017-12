Et løft for Anna Rogde

Harstad kommune har vedtatt å øke tilskuddet til skonnerten Anna Rogde med én million kroner årlig i tre år framover.

– Det er et klokt og framtidsrettet vedtak som tar vår maritime kulturarv og handlingsbåren kunnskap på alvor, sier direktør Ole J. Furset.

Ekstratilskuddet setter museet i stand til å satse på driften i en helt annen grad enn tidligere.

Skuta, som har 150-årsjubileum i 2018, er Norges femte største seilskute.

– Den er et samlende symbol for nordnorsk kystkultur og maritime tradisjon. Anna Rogde skal bli et viktig reiselivsprodukt og kan videreutvikles til en arena for handlingsbåren kunnskap og utveksling mellom generasjonene, mener styret i Sør-Troms Museum. Man mener også at videre operasjonell drift krever delvis profesjonelt mannskap.

– Med kommunestyrets vedtak kan museet starte denne prosessen mot dette målet.

Styret i Sør-Troms Museum har også søkt om økte tilskudd fra stat og fylke. Med den lokale finansieringen styrket ser museet lysere på mulighetene til å oppnå dette.