Er dette årets beste spill?

For første gang kunne flere dele den samme verdenen og bli med i hverandres eventyr på et blunk. Ingen andre skytespill har gjort det samme før eller siden. Endelig fikk vi et spill som minnet om World of Warcraft, men i en helt ny sjanger.

I 2014 kom et spill som hadde helt forferdelig historie, men helt magisk spillfølelse. Bare det å løpe, hoppe og skyte i kule omgivelser på planeter som Mars og Venus var en fryd, og dermed holdt flere millioner gamere ut den pinlige historien og det faktum at det ikke var så mye å gjøre etter omtrent 20 timer med spilling.

Masse nytt

I oppfølgeren er antallet aktiviteter overveldende. Mens du i 2014 risikerte å slippe opp for gjøremål ganske raskt er det her noe å ta seg til uansett hvilken planet du besøker eller hva slags utfordring du er ute etter.

Oppdrag for seks personer, fire og tre står i kø. Eller du kan spille helt alene. Det er opp til deg. Jeg anbefaler imidlertid å finne noen å dele Destiny med. Mens det pågår kamp, bør du ha mikrofon og headset for å koordinere strategivalg og gjøre samarbeidet enklere.

I pausene blir Destiny om til et chatterom, og det er like lett å logge seg på for å snakke med venner som for å spille.

Nytt raid

En uke etter at spillet kom 5. september, har det allerede dukket opp mye nytt innhold. Det største er eventyrene for seks spillere som kalles raid. Her må dere sammen utforske et gigantisk rompalass fullt av fiender. Raidet er delt opp i fire separate deler, og hver uke roteres rekkefølgen på disse. En av dem er utformet som et japansk gameshow der noen av spillerne må gjennom hinderløyper, mens de andre hjelper til ved å åpne ruten de skal gjennom.

Andre deler av raidet handler om sniking, der to spillere står med utsikt over en hage der hunder er på jakt. De må guide de andre fire trygt gjennom oppgaver på bakken.

Raidet føles helt nytt, men er bare en liten del av et gigantisk spill som du bruker godt over 100 timer på hvis du skal oppleve alt.

