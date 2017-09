Avduket et minne

Dette er konkretiseringen av en historie som «alle» i Ibestad har hørt allerede som barn.

Det er ingen heidundrende positiv historie - det må sies. Bakgrunnen ligger tilbake rundt år 1750. Bondedatteren Anna Rogløy ble røvet hjemmefra av villstyringen Ivar Knutson fra Tennevika.

Etter mye om og men havnet de i hula Åmen ved Sørrollnes.

Blodig historie i Ibestad: Minnes på Sørrollnes Fredag avdukes skulpturen «Anna og Ivar» ved hula Åmen på Sørrollnes.

Ivar var intet dydsmønster. Han skal ha drept elleve personer. Også Anna skal ha tatt liv.

Begge ble etter en tid arrestert og halshugget på Gressholman.

Og denne historia ble minnet av 50-60 personer sist fredag. Initiativtaker Charles Lindvall har, med god hjelp av Steinar Forsaa, funnet informasjonene om duoen Anna og Ivar, og sørget for at de nå befinner seg ved Åmen, på et "skulptur" laget av Alvin Jensvoll.

Fylkesrådsleder Willy Ørnebakk foretok avdukingen.