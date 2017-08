Kinoen kutter 3D-visninger

Det er kinosjef Helene Hokland som melder at det nå blir langt færre 3D-filmer å se i Harstad.

- Vi har sett at 3D ikke er så populært som 2D. Vi kommer derfor til å vise mer film i 2D ved Harstad Kino fra og med fredag 1. september. Vi har tidligere vist filmer som går i 3D fast fire dager i uken. Nå går vi ned til én dag i uken, som blir torsdager. Det er hovedsakelig animasjonsfilmer for familier som finnes i 3D i tillegg til 2D. Vi kommer til å ta noen familiefilmer inn kun i 2D, samt kjøre parallellvisniger i 3D og 2D, så de som ikke liker 3D må ikke avskrive kinobesøk på torsdager, sier Hokland.

Hokland håper publikum blir fornøyd med denne endringen.

- Fra en landsdekkende undersøkelse om kinobesøk fra 2015, kommer det frem at bare 9 prosent går på kino for å se 3D. Det kommer tydelig frem at det er selve filmen som er viktigst (72 prosent går på kino for å se en film de har lyst til å se), og det sosiale er nest viktigst (61 prosent sier de går på kino for å gjøre noe hyggelig sammen med venner eller familie), sier Hokland.