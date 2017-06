Fylkesråd Sigrid har bevilget sine første kroner - til lokalt prosjekt

16. juni 2017 skrev ht.no at Sigrid Ina Simonsen fra Harstad og Arbeiderpartiet blir ny fylkesråd for kultur og næring.

Mandag melder fylkesråden at det er innvilget inntil 300.000 kroner til Várdobáiki samisk senter til et forprosjekt som skal skissere, planlegge og kostnadsberegne tilrettelegging av nye lokaler for senteret.

Prosjektet tar for seg å utrede tilpassede lokaler for den aktiviteten Várdobáiki samisk senter i Evenes ønsker å holde på med fremover. Prosjektet vil planlegge bygget som helhet, og inkluderer eksempelvis blant annet en kontordel, en kultursal og språksenter.

- Várdobáiki dekker allerede i dag mange funksjoner, men har klare begrensninger for sin videre utvikling uten et bygg tilpasset de behovene senteret har. Dette forprosjektet vil bidra til at en kommer nærmere en god løsning i så måte, sier fylkesråd Sigrid Ina Simonsen.

Prosjektet skal etter planen danne grunnlag for Várdobáiki samisk senters realisering av nytt bygg i eget eierskap – et bygg som skal tilgjengeliggjøres for alle i regionen som har behov og interesse av å lære mer om samisk språk, kultur og historie.

Troms fylkeskommunes tilskudd på inntil 300.000 kroner dekkes over de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene og satsingen på inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Tilskuddet utgjør 22,2 prosent av totalrammen for prosjektet på totalt 1.350.000 kroner der også blant annet Sametinget og Nordland fylkeskommune bidrar.

- Prosjektet vil på sikt kunne sørge for nye arbeidsplasser samtidig som det kan bidra til å øke bostedsattraktiviteten for befolkningen i regionen. Det liker vi, og det er derfor flott å kunne bidra, sier fylkesråd Simonsen.