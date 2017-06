Egentlig skulle stasjonen oppføres søndag, men regn førte til at byggingen måtte utsettes.

– Dette er vanvittig artig. Jeg har alltid vært tilhenger av at vi skal få en Nord-Norge-bane, for jeg elsker tog, sier Jakobsen, som også forteller at det ligger mer bak stasjonen enn å føre opp en vikinginspirert bygning i sentrum.

– Dette er et hint til regjeringa om at vi ønsker Nord-Norge-banen realisert, sier hun.

Rives tirsdag

Det er ikke lite papp som har gått med til byggingen. 1300 esker og atskillig antall ruller med teip. For å få dragehodene i bygget til å se ut som nettopp det, dragehoder, måtte esker skjæres til og teipes sammen.

Dette er et fellesprosjekt der «folk flest» har fått delta med sin arbeidsiver. Skal man få nytt synes må man være på plass til rett tid.

– Stasjonen skal stå ferdig til klokken fire i ettermiddag, og så skal det stå i ett døgn før det rives, sier Jakobsen, som er frivillig under festspillene og også var det under Arctic Arts Summit i forrige uke.

Den franske «byggmesteren», Olivier Grossetête, har gjort lignende prosjekter over hele verden, der han har bygd monumentale byggverk av papp sammen med publikum. Dette er første gang konseptet kommer til Norge.